Türkiye ve Azerbaycan, enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı
Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları arasında enformasyon istişarelerinin ilki gerçekleştirildi.
Türkiye ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları arasında enformasyon istişarelerinin ilki yapıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı arasındaki enformasyon istişarelerinin ilki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da gerçekleştirildi.
İstişarelerde, iki ülke arasında enformasyon ve kamu diplomasisi alanlarındaki iş birliğinin nasıl ilerletilebileceği ele alındı.
Öte yandan, kaynaklar, Azerbaycan tarafıyla dijital diplomasi ve kamu diplomasisi alanındaki tecrübelerini paylaştı ve her iki ülke kamuoylarının milli meselelere ilişkin farkındalığının sosyal medya araçları da kullanılarak artırılmasına ilişkin konuları görüştü.
Düzenli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan istişarelerin ikincisinin gelecek yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılması planlanıyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Acılı babadan yürek yakan sözler: PKK'dan oğlumu istedim, tehdit ettiler
- Emniyet Genel Müdürlüğü: Şehit eşlerine hakaret eden zanlı gözaltında
- Bahçeli'den ses getiren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tespiti
- CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı
- Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinkaya'nın görüntüleri ortaya çıktı