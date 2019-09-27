  • Bist 100
    101940
  • Dolar
    5,6682
  • Euro
    6,1953
  • Altın
    274,8150
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz
Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak Yuto Nagatomo derbide ilk 11'de olacak
Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu Çanakkale’de bin 500 yıllık Bizans definesi bulundu
İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı! Dilenmeyip sokakları temizledi diye ceza aldı!
Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı
Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı
Tunceli müzeye kavuşuyor Tunceli müzeye kavuşuyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'de aşılama sayesinde her yıl 14 bin ölüm engelleniyor
Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi Uzmanından 'Her gün süt tüketin' önerisi
Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk' Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
350 turizm firması Van'da buluştu 350 turizm firması Van'da buluştu
Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek
Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki Filistin'den Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılmasına tepki
Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur Abbas'tan İsrail'e 'ilhak' uyarısı: Yapılan tüm anlaşmalar geçersiz olur
Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması Macron'dan 'Jacques Chirac' açıklaması
ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı ABD'den Suudi Arabistan'a Patriot ve asker sevkiyatı
Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek Amasya'da yabancı isimli iş yerlerine ruhsat verilmeyecek
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu Ailesinin ikna ettiği terörist teslim oldu
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha!
Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu
İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor İstanbul'daki 5.8’lik deprem korkuttu: Artçılar sürüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 08:36:54 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:38:38

Türkiye ve ABD arasında yeni gerilim! 'Türkiye'yi durdurduk'

ABD-Türkiye ilişkileri bu kez de rapor’ gerilimi ile karşı karşıya. ABD’de hazırlanan skandal Suriye raporunda ABD’nin silahlandırdığı SDG, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verse de Türkiye’nin üçüncü bir operasyonunu engelledi ifadeleri yer aldı.

Washington’un Suriye politikası nedeniyle çıkmaza giren ABD-Türkiye ilişkileri bu kez de ‘rapor’ gerilimi ile karşı karşıya. ABD Kongresi yan kuruluşu gibi çalışan Birleşik Devletler Barış Enstitüsü skandal bir Suriye raporu kaleme aldı. İçerisinde senatörler, diplomatlar, eski istihbaratçı ve askerlerin da olduğu Suriye Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, DEAŞ’ın devam ettiği öne sürüldü. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekat planından ‘işgal planı’ diye bahsedilen raporda, olası bir harekat durumunda SDG/YPG’nin DEAŞ’la mücadele edemeyeceğini öne sürüldü.

OPERASYONU ÖNLEDİK

Raporda ‘güvenlik mekanizması’nın Türkiye’nin güvenlik endişelerinden daha çok PKK/YPG’yi korumak için kurulduğu da itiraf edildi: “ABD’nin silahlandırdığı SDG, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verse de Türkiye’nin üçüncü bir operasyonunu engellemiş durumda. Ayrıca Türkiye’nin Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesindeki kontrolünü bırakması ise mümkün görünmüyor.”

ÇEKİLMEYİ DURDURUN

ABD’ye Suriye’de uygulanması için politika önerilerinde bulunan rapor, ABD’nin Suriye’den erken bir zamanda çekilmesinin bölgedeki bütün çıkarlarının kaybetmesine yol açabileceğini iddia ederek ABD’nin askeri ve sivil varlığını bölgeden kesinlikle çekmemesi tavsiye edildi. Tam tersine asker sayısının arttırılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, “ABD Suriye’de askerlerini geri çekme sürecini hemen durdurmalı. Suriye Demokratik Güçleri’ne fonlamalar devam etmeli” ifadeleri yer aldı.

ABD ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLATSIN

PKK/YPG işgali altındaki topraklar için de yeni bir yönetim modeli öneriliyor. Raporda açık açık ifade edilmese de bölgede yaşayan topluluklar için otonom yönetim modellerine işaret edildi.

ABD’ye Politika Önerileri” kısmının devamında, “ABD ve müttefikleri Esed ile ilişkiler geliştirmemeli, rejime yaptırımlar uygulanmalı ve izole edilmeli. Esed rejiminin savaş suçlarına yönelik süreç işletilmeli” denildi. Suriye savaşının ABD’nin çıkarlarına uygun şekilde sonuçlanması için Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi tavsiyesinde bulunulan raporda, “Böylece kuzeydoğu Suriye’de bir başka operasyon engellenebilir. ABD, Türkiye-PKK arasında ‘Barış Görüşmeleri’nin kaldığı yerden başlatılması için teşvik edici olmalı. Türkiye ve YPG arasında bir yumuşama sağlanmalı. Buna karşılık ABD de, Suriye’de Türkiye’nin elinde bulundurduğu bölgelerde durumun iyileştirilmesi için çalışmalı” denildi.

Saldırıları biliyoruz itirafı

İdlib’te rejimin insani olarak sorunlu bir duruma yol açtığı ve Esed tarafından olası büyük bir operasyonun ABD çıkarlarına ters düştüğünün vurgulandığı raporda, “İdlib’te terör unsurlarını ortadan kaldırarak bir başka insani krizin oluşmasına engel olunmalı” denildi. Suriye’de Afrin, Fırat Kalkanı ve İdlib gibi Türkiye’nin etkin olduğu bölgelerde aşırılık yanlısı grupların ortadan kaldırılması için ABD’nin Türkiye’ye destek vermesi gerektiği savunulan raporda, “Aynı zamanda Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ele alma çabalarıyla uyumlu olarak ABD, SDG’ye bağlı güçlerin bu alanlardaki saldırılarına son vermeleri için SDG’ye baskı uygulamalıdır” ifadeleri kullanılarak YPG’nin Türkiye etkisindeki bölgelere saldırılar düzenlediğinin ABD’nin bilgisi dahilinde olduğu dolaylı olarak itiraf edildi.

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ