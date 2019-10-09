Türkiye ve ABD arasında önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım 2019 tarihinde Vaşington’a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırımızı terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
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