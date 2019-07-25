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25 Temmuz 2019 Perşembe 10:56:38 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:59:45

Türkiye, Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın iadesi için harekete geçti

Kuzey Irak’ın Erbil kentinde bir restoranda yemek yediği sırada diplomatımız Osman Köse’yi şehit eden terörist Mazlum Dağ’ın Türkiye’ye iade edilmesi için iade talepnamesi hazırlandı.

Erbil'de konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yoğun bir diplomasi yürütüyor. Terörist Dağ'ın yargılamasının Türkiye'de yapılması için Irak Bölgesel Kürt Yönetimiyle karşılıklı görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Teröristin iadesine ilişkin hakkında soruşturmaların devam ettiği Diyarbakır Başsavcılığı Terör ve örgütlü suçlar bürosunca iade talepnamesi hazırlandı.

RESMİ MAKAMLARA İLETİLECEK

Hazırlanan talepname teröristin katıldığı yasadışı gösteri ve eylemlere ilişkin hakkında verilen mahkeme kararları ile aleyhine verilen ifade ve teşhis tutanaklarını içeriyor. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2014 yılından beri arama kararı bulunan terörist Mazlum Dağ hakkında konsolosluk görevlisi Osman Köse'yi şehit ettiği için Başsavcılığın talebi üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince "Ülke birliği ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek" suçlarından da ayrıca yakalama müzekkeresi düzenlendi. Teröristle ilgili hazırlanan kapsamlı dosyanın iade süreciyle ilgili Irak resmi makamlarına iletilerek yargılamasının Türkiye'ye yapılması için iadesi istenecek.

5 AYRI DAVA DOSYASI BULUNUYOR

Sabah'ın haberine göre; teröristin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra yargılamasının da Terör suçlarına bakmakla görevli ve yetkili Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağı bildirildi. İsyan kod adlı İbrahim Dağ ile Numan kod adlı Lütfi Dağ adlı 2 kardeşi de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da ağabeyi olan terörist Mazlum Dağ hakkında, Diyarbakır 4, 5, 8, 9 ve 10. Ağır Ceza Mahkemelerinde terör örgütü adına suç işlemek, terör örgütü propagandası yapmak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, suçu ve suçluyu övmek, kamu malına zarar vermek suçlarından 5 ayrı dava dosyası bulunuyor.

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