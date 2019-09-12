"Türkiye terörle mücadelede önemli müttefik"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye olmadan DEAŞ’a karşı başarı elde edemezdik” dedi.
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO karargahında, ABD’de 18 yıl önce düzenlenen 11 Eylül terör saldırılarını anma töreninin ardından, habercilerin sorularını cevapladı. Türkiye’nin terörle mücadeleye ne tür bir katkı sunduğunun sorulması üzerine Stoltenberg, “Türkiye, terörle mücadele kapsamında, geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur “ diye konuştu.
IRAK VE SURİYE’DE TEMEL ROL
Türkiye’nin Irak ve Suriye’de DEAŞ’la mücadele konusunda da temel rol üstlendiğini belirten Stoltenberg, “Türkiye’nin katkıları ve sağladığı altyapı olmadan, DEAŞ’a karşı söz konusu başarıları elde etmek çok daha zor olurdu” ifadesini kullandı. NATO’nun Suriye’de sahada olmadığını anımsatan Stoltenberg, diğer taraftan ABD ve Türkiye gibi iki NATO müttefikinin faaliyetlerini koordine etmesinden ve birlikte hareket etme yolları aramalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.
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