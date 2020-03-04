CİMER’e gönüllü askerlik başvurusu yağdı: Bizi de askere alın

Bahar Kalkanı Harekatı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönüllü askerlik mesajları yapmaya başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER’e gelen gönüllü askerlik ve destek mesajlarını paylaştı. Altun, Twitter’dan, “Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise necip Türk milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” paylaşımında bulundu.

BOTLARI TEMİZLERİM

Paylaşımında Bahar Kalkanı Harekatı’na katılmak için vatandaşlar tarafından CİMER’e yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarına yer veren Altun, bazılarının cephede savaşmaya, bazılarının da askerlerin botlarını temizlemeye, yemek yapmaya talip olduğunu belirttiği mesajlardan bir bölümü şöyle:

* Cumhurbaşkanım... Ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum İdlib’e, savaşmaya. Allah’ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin.

* Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken benim burada durmam kanıma dokunuyor.

* Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmememesi uğruna ölürüm. ‘Gel’ dediğiniz anda kapıdayım.”

SIRA BİZLERDE

* Bizler gönüllü, bir kuruş bile para almadan askerlik yapmak istiyoruz. Şehitler görevlerini yaptı, sıra bizlerde.

* Kanunen uygunsa eğer Suriye milli ordusu saflarına katılıp Mehmetlerimizin mühimmatını taşır, erzak taşır, kamuflajlarını yıkar, botlarını temizlerim. Ülkem için canımı vermeye askerlerimizin hizmetçisi olmaya hazırım.

KANIMIN SIN DAMLASINA KADAR...

* Kefenimizi giydik bekliyoruz. Hiçbir şey yapamasam bile komutanlarımın çantalarını, malzemelerini, botlarını temizlerim.

* Kanımın son damlasına kadar devletim, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezanımızın ve Kur’anımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye varım. Ben bir kadınım. Yeri geldi elim silah tutar, yeri geldi yemek yaparım, yeri geldi malzeme taşırım.

Gaziyim emrinizi bekliyorum

Destek mesajlarında bir gazinin duygu yüklü ifadeleri şöyle yer aldı: “Sayın Cumhurbaşkanım, terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olan emekli bir jandarma astsubayım. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum kahraman ordumuzun Suriye’de ve özellikle son günlerde icra edilen Bahar Kalkanı operasyonundaki kahramanlıklarını imrenerek ve gururla takip ediyor, yanlarında olamadığım için üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Allahım’a bin şükür elim ayağım tutuyor ve her ne kadar gaziliğim sebebiyle hızlı koşamasam bile yürüyebiliyorum. Kahraman Mehmetçiklerimiz orada şehit olurken evde oturmak gücüme gidiyor, kanıma dokunuyor. Emirlerinizi bekliyor, böyle zor zamanlarda Cumhurbaşkanımız olmanızdan dolayı Allah’a şükrediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

Şehadeti çok görmeyin

* Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına.

*Gönüllü olarak orduya katılmak istiyorum. Kimsem yok, devlet büyütüp yetiştirdi. Devlete borcumu ödemek istiyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.

*Cumhurbaşkanımdan tek isteğim, biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Bu canı gönünden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum. Hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilme adına.