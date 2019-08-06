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06 Ağustos 2019 Salı 14:16:55 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 15:39:50

Türkiye tek açıklaması yetti: Geceleri yattıkları yeri değiştirdiler

Türkiye ile ABD arasındaki güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmayınca TSK’nın ani gece baskını veya nokta operasyonlardan endişelenen terör örgütü yöneticileri, akşamları güneye gidip geceyi ABD üslerinin yakınındaki bölgelerde geçiriyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna müdahale için sınıra yığınağını artırması, Fırat’ın doğusunda PKK/PYD’de panik yarattı. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara’da yaptığı, Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge görüşmelerinden sonuç çıkmaması da PKK/PYD’lilerde endişeleri arttırdı. Türk yetkililerin ABD önerilerinden tatmin olmadıklarını açıklamasından sonra PKK/PYD’lilerin peş peşe toplantılar yaptıkları, acil durum ilan ettikleri bildiriyor.

GECELERİ ABD ÜSLERİNİN YAKININDA GEÇİRİYORLAR

Türkiye sınırına yakın yerleşim birimlerindeki silah ve mühimmat depoları iç bölgelere taşınmış. Yerel kaynaklar, “Örgüt yöneticileri tedirginlik içinde” diyor, “Ani gece baskınından veya nokta operasyonlardan korkuyorlar. Bu nedenle örgütün ileri gelenleri akşamları güneye gidip geceyi ABD üslerinin yakınındaki bölgelerde geçiriyorlar. Üstlerin yakınlarında örgüt yöneticilerinin kalması için yerler yapılmış. Sınıra yakın merkezlerde de geceleri nöbet tutuyorlar” dediler.

BAYRAKLARI İNDİRDİLER

Kamışlı’da Türkiye sınırına yakın kesimlerde Türkiye’den de görülecek şekilde PYD/YPG bayrakları asılıydı. Son günlerde bu bayrakların indirildiği görüldü. Kamışlılılar PKK/PYD’nin bayraklarını Türkiye’den yapılacak nokta atışlardan korktukları için indirdiklerini ifade ettiler.

KANDİL-SURİYE HATTININ KESİLMESİ

Türkiye’nin Pençe operasyonları da bölgede yakından takip ediliyor. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’nin Pençe operasyonları sonrasında Kandil ile Fırat’ın doğusu arasındaki bağın kesilmesinden büyük kaygı duyduklarını söylediler. PKK/PYD’lilerin bu konudaki kaygılarını şöyle anlattılar: “Irak-Suriye arası vızır vızır işliyordu. Hatta kendi aralarında konuşurlarken Kandil’den yeni geldiğini belirterek söze başlayanlar oluyordu. Türkiye Hakurk ve çevresinde operasyonları yoğunlaştırıp bölgeyi kontrol edince gidiş gelişler durmuş. Bu durumdan çok endişeliler. Türkiye’nin Sincar’a da operasyon yapması halinde Irak-Suriye bağının tamamen kopacağını söylüyorlar. Şaşkınlık içindeler. Hatta aralarında ‘çember iyice daraldı’ diyenler bile var.”

MAL DERDİNE DÜŞTÜLER

PKK/PYD ile birlikte hareket eden, bölge ticaretini ele geçiren PKK/PYD’ye yakın ailelerin son dönemlerde zenginleştiklerine dikkat çeken yerel kaynaklar, şöyle konuşuyor: “Bu aileler Türkiye’nin müdahale etme kararlılığı karşısında şaşkınlar. Bunlar sınır bölgelerinde önemli ölçüde gayrımenkul edinmişti. Şimdi ‘Türkiye bölgeye girerse mallarımızı elimizden alır’ telaşına düştüler. Ellerindeki malları nakde çevirme şansları da yok. Bu nedenle onlar panik içindeler.”

AŞİRETLERİN TUTUMU

Bölgede etkin olan aşiretlerin tavrında da değişiklik gözlendiğini ifade eden yerel kaynaklar şu bilgiyi verdiler: “Bölgede aşiretler gelişmelere göre tutumlarını netleştiriyor. Arap aşiretler PKK/PYD’den rahatsız. Bu hem Kamışlı, hem Telabyat, hem de diğer bölgelerde aynı. Arap aşiretle PKK/PYD’liler arasında gerilim yükseliyor. ABD’nin PKK/PYD’nin arkasında durmasına ses çıkarmayan aşiretler, Türkiye’nin müdahalesi gündeme gelince açık tutum almaya başladılar. Daha önce ne olacağını anlamaya çalışan aşiretler, şimdi Suriye’nin toprak bütünlüğü için Esad yönetimi ile temasa geçtiler. Bölgede en etkili aşiret Şammar aşiretidir. Suriye’den körfez ülkelerine kadar yaygın bir aşirettir. Kızlarının güzelliği meşhurdur. Körfezdeki zengin şeyhlerin, emirlerin eşleri, gelinleri bu aşirettendir. Aile bağları olduğu için bütün Ortadoğu’da sözleri dinlenir. Geçen günlerde şamar aşiretinden temsilciler de Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüşmeler yaptılar. Bölgede dengeler değişiyor. İdlib Şam’ın kontrolüne geçtikten sonra sıranın Fırat’ın doğusuna geleceğinin herkes farkında. Şimdi bölge buna karşı şekilleniyor.”

ABD, PANİĞİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

PKK/PYD’deki paniği ABD de fark etmiş durumda. Bölgede PKK/PYD merkezlerine ABD’lilerin geliş gidişleri artmış. Yerel halk “PKK/PYD’lilere moral verme amaçlı” diyor. James Jeffrey Türkiye’de görüşme yaparken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie’nin, Suriye’de DSG komutanı Mazlum Kobani kod adlı Şahin Cilo ile görüşmesi de bu çerçevede ele alınıyor. Yerel kaynaklar, James Jeffrey’in son yaptığı, “Bizimle savaşanların zarar görmemesi, saldırıya hedef olmaması konusundaki taahhüdümüz sürüyor” açıklamasını da PKK/PYD’deki paniği önleme çabası olarak yorumluyorlar.

MÜLTECİLER UMUTLANDI

Bu arada, Türkiye’ye gelen ve Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin’de bulunan Suriyeli göçmenlerin, gelişmeleri yakından izledikleri öğrenildi. Suriye tarafındaki akrabaları ile yakın temas içinde olan göçmenlerin Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin atacağı adımları bekledikleri, uzun vadede Esad yönetiminin eskiden olduğu gibi bölgede hakimiyetini kurmasına destek verdikleri bildirildi.

(Aydınlık Gazetesi)

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