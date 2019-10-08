08 Ekim 2019 Salı 11:06:48 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 11:17:58
'Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın Doğusuna yönelik operasyon hazırlığına ilişkin yaptığı açıklamada 'Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir' dedi.
'Barış Pınarı' Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Oktay dünyaya bu sözlerle mesaj verdi: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil. Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser..
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