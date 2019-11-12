Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı yapıyor! TTK mühendis alımı başvuru şartları neler?

  • Bist 100
    104071
  • Dolar
    5,7669
  • Euro
    6,3571
  • Altın
    270,4290
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu Otomobilini kendi elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti, hem aracından hem eşinden oldu
Türkiye ile Etiyopya arasında organ nakli alanında iş birliği kararı Türkiye ile Etiyopya arasında organ nakli alanında iş birliği kararı
Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor
Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak
Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 98'e çıkardık Sağlık Bakanı Koca: Aşı oranlarımızı yüzde 98'e çıkardık
AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay
Zatürre çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu' Zatürre çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu'
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu: Aşı reddi nedeniyle salgınlarla baş başa kalabiliriz Prof. Dr. Enver Hasanoğlu: Aşı reddi nedeniyle salgınlarla baş başa kalabiliriz
Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp nakline götürdü Üst solunum yolu enfeksiyonu kalp nakline götürdü
Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı enerji üretimine hazırlanıyor Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı enerji üretimine hazırlanıyor
Hülya Koçyiğit: Sinema ve dizi turizminde dünya ikincisiyiz Hülya Koçyiğit: Sinema ve dizi turizminde dünya ikincisiyiz
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe Bolivya’da siyasal darbe
IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor! Ahlakları bozuluyormuş IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor! Ahlakları bozuluyormuş
Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi başvuru şartları haberimizde Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi başvuru şartları haberimizde
Tarihi hamamda 8 kişi suçüstü basıldı! Tarihi hamamda 8 kişi suçüstü basıldı!
Afganistan'da NATO askeri konvoyuna saldırı Afganistan'da NATO askeri konvoyuna saldırı
İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon
Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı yapıyor! TTK mühendis alımı başvuru şartları neler? Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı yapıyor! TTK mühendis alımı başvuru şartları neler?
Rusya: ABD, Suriye'nin doğusundaki petrolü kontrol etmek için sözde devlet kurmak istiyor Rusya: ABD, Suriye'nin doğusundaki petrolü kontrol etmek için sözde devlet kurmak istiyor
HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na FETÖ'den 12 yıl 9 ay hapis cezası HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu'na FETÖ'den 12 yıl 9 ay hapis cezası
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araba hediyesi Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e 900 bin TL'lik araba hediyesi
9 yaşındaki çocuğun suç kaydı sayısı şoke etti 9 yaşındaki çocuğun suç kaydı sayısı şoke etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Kasım 2019 Salı 13:59:19 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:02:36

Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı yapıyor! TTK mühendis alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı yapıyor! TTK mühendis alımı başvuruları ne zaman? TTK mühendis alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı için yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekiyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor..

Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı yoğun ilgi görüyor. TTK mühendis alımı başvuruları ne zaman? TTK mühendis alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı için yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak gerekiyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu 45 Mühendis alımı için aranan diğer şartlar ve başvurular ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

 

TTK MÜHENDİS ALIMI ŞARTLARI NELER?

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi olan 13/12/2019 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Maden, Makine, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

3- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
Şartları aranır.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar Türkiye Taşkömürü Kurumu Personel Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemelidirler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
d) 3 adet vesikalık fotoğraf,
e) Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
f) Varsa Yabancı Dil Bilgisi Seviyesini gösteren belge

TTK MÜHENDİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

1- Sınav başvuruları, sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün başlayacak ve 13.12.2019 tarihi mesai bitiminde (17.00) sona erecektir.

2- Giriş sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları kaydıyla; “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 ZONGULDAK / TÜRKİYE" adresinden veya Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.taskomuru.gov.tr) temin edecekleri “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

3- Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte başvuru için istenen diğer belgelerin 13.12.2019 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

4- Postadaki gecikmeler veya diğer nedenlerle süresi içinde Genel Müdürlüğümüze teslim edilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

5-Belgelerin belirtilen son başvuru tarihine kadar TTK Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanabilir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ