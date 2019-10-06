Türkiye tarafından Fransa'ya iade edildi

Muhittin Uluğ, kızının sevgilisi 20 yaşındaki Julien Videlaine adlı Fransiz genci öldürmekle suçlanıyor. Basında yer alan haberlerde, Fransız gencin, Uluğ'un Paris'teki evinde 18 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtiliyor.

Muhittin Uluğ cinayet sonrası Türkiye'ye kaçmış, Fransız makamları INTERPOL aracılığıyla kırmızı bülten çıkararak iadesini talep etmişti.

Uluğ, Mart 2018'de yakalandı. Fransa'ya iade edilmemek için mahkemelere yaptığı başvuru son olarak Mart 2019'da Yargıtay tarafından reddedildi.

Fransa'ya iade edilir edilmez yargıç karşısına çıkarılan Uluğ hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Uluğ tutuklu yargılanacak.

(NTV)