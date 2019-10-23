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23 Ekim 2019 Çarşamba 17:10:56 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:44:19

Türkiye Suriye'yi parçalamaktan kurtardı: Hem sahada hem de masada kazandık

Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn’da kurulan güvenli bölgeyi ABD’ye kabul ettiren Türkiye, Soçi’de ikinci diplomatik zaferini kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 6 saat 20 dakikalık görüşmesinin ardından yayınlanan muhtıraya göre, terör örgütü PKK 150 saat içinde sınırdan 30 kilometre içeriye çekilecek.

Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin Suriye’yi parçalanmaktan kurtaran bir ülke olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Bozkurt, “Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağladı. Eğer Türkiye bunları engellemeseydi, Suriye koridorunda istedikleri terör koridorunu oluşturup bölgeyi geri dönülmez duruma sokabilirlerdi.“ ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SAHADA VE MASADA KAZANDI”

Barış Pınarı Harekatı’nın diplomatik boyutunun önemine değinen Ceyhun Bozkurt, “Türkiye bölgede etkili olan ABD ve Rusya ile masaya oturdu. Askeri harekatta yürüttüğü süreci diplomatik olarak sürdürdü. Ulusal güvenliğinden taviz vermeyen, Suriye’nin sınırlarını güven altına alan, Türkiye’deki sığınmacıların büyük kısmını ülkelerine gönderme noktasında masadan başarılı çıktı. Terör örgütünün 30 km’den sonra çekilmesini hem Rusya hem de ABD onaylamış durumda.”

“SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ GÜVENCE ALINDI”

Türkiye’nin bölgeye yaptığı harekatlarla Suriye’nin toprak bütünlüğünü güvence altına aldığını belirten Bozkurt, “Harekat başladığında Türkiye’ye işgalci suçlaması yaptılar, her türlü psikolojik harbi sürdürdüler. Türkiye yaptığı iki mutabakatla suçlamaların bıçak gibi kesilmesi gerekir.

 Türkiye bu aşamada hem sahada hem de diplomatik hedeflerine ulaşmış oldu. Sayın Bakanın (Mevlüt Çavuşoğlu) vurguladığı gibi Barış Pınarı Harekatının meşru olduğunu dünyadaki herkes tarafından kabul edilmiş oldu.”

“RUSYA İLE CİDDİ İŞ BİRLİĞİMİZ VAR”

Adana mutabakatına vurgu yapıldığına dikkat çeken Bozkurt, “Türkiye hiçbir zaman Adana mutabakatını reddetmedi. Türkiye teröristlerle mücadelesini ve meşru müdafaa hakkını BM ve Adana mutabakatı çerçevesinde yapıyordu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 120 km’nin Türkiye Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetilecek olması çok avantajlı. Rusya ile Astana sürecinden beri Suriye sahasında çok ciddi iş birliğimiz var. Belli noktalarda kalan terör unsurları bölgeden temizlenecektir.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(aksam.com.tr)

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