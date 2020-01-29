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29 Ocak 2020 Çarşamba 11:24:58 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 11:33:52

Türkiye-Suriye sınırına çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi

İdlib'teki hareketlilik sonrası Türkiye-Suriye sınırına aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğu çok sayıda zırhlı askeri araç sevk edildi.

Yurt genelindeki çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araçlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Askeri TIR’lar üzerine yüklü olan tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıları ile zırhlı araçlar, Kırıkhan istikametinden Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar buradan da Türkiye- Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Askeri araçlar arasında tank ve ZPT’ler ile kamyon ve ambulans da bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ

İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme sözkonusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ANINDA KARŞILIK VERİLECEKTİR

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir' denildi.

(DHA)

 

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