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13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 03:06:14

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye’de işgal ettiği bölgelerden düzenlediği havanlı saldırıda şehit düşen 9 sivil, gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. 

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu’yla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik önceki yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 9 kişi şehit oldu, 34 kişi yaralandı. 

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR 

Yaralanan 33 kişinin Mardin ve Diyarbakır hastanelerinde tedavileri sürüyor. Şehit olan sivillerin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından 9 sivil şehit gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi. Saldırıda şehit düşen Hasan Muhammed, Orhan Doğan, Adnan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir ve Ahmet Delen’in cenazeleri yakınları tarafından Kışla mahallesinde bulunan Hacılar Mezarlığı’na defnedildi. 

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI 

Hayatını kaybeden Naif Sincar, Dara Ali ve Aytekin Eroğlu ise aile bireyleri tarafından Yenişehir mahallesinde bulunan Morris Mezarlığı’nda toprağa verildi. Toprağa verilen 9 şehitten biri de Nusaybin'de manavlık yapan ve TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir oldu. Demir için, sabah saatlerinde Molla Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Hacılar Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta, Demir'in tabutuna kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu. 

KIZININ DÜĞÜNÜNDE GİYECEKTİ

TRT Kürdi Muhabiri Gülay Demir’in Nusaybin’de manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir'in tabutuna, kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu. 

SURUÇ’TA GÖZYAŞLARI SEL OLDU 

YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik havan mermili saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Saldırıda yaralanan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önceki gün Suruç’taki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Diğer taraftan dün Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi. Atılan 5 havan mermisinden 4'ü patlamadı.

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