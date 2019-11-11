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11 Kasım 2019 Pazartesi 12:25:59 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:41:42

Türkiye-Rusya dördüncü ortak devriyesi başladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesine başladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve insansız hava araçlarının iştirakiyle dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı."

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