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22 Ekim 2019 Salı 20:27:27 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 20:43:51

İşte Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnin tamamı

Türkiye-Rusya arasında tarihi mutabakat sağlandı. Ortak basın toplantısının ardından Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak mutabakat metnini okudu. İşte Türkiye ile Rusya arasında varılan 10 maddelik mutabakat metnin tamamı

Türkiye ile ABD'nin üzerinde uzlaştığı, operasyona verilen aranın bugün saat 22:00'de dolmasına saatler kala açıklama yapan iki lider, "göçmenlerin Suriye'ye dönüşü ve insani yardım konularını da görüştüklerini" açıkladı.

Türkiye ile Rusya arasındaki kritik görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 maddelik tarihi mutabakatı açıkladı. Rus Devlet Başkanı Putin,"Suriye-Türkiye sınırında oluşan durumu çözüme bağlayacak olan nitelikte, dönüm noktası sayılabilecek bir karardır bu." ifadelerinde bulundu.

İşte 10 maddelik tarihi mutabakat:

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.

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