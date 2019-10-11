  • Bist 100
    99678.7
  • Dolar
    5,8641
  • Euro
    6,4743
  • Altın
    280,2200
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı
TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu
Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar
İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü
Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi
Cari fazlada tarihi zirve görüldü Cari fazlada tarihi zirve görüldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki
Bergüzar Korel'e koruma kararı Bergüzar Korel'e koruma kararı
Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi
Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pakistan Başbakanı İmran Han: Keşmirliler korku nedir unuttu Pakistan Başbakanı İmran Han: Keşmirliler korku nedir unuttu
Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının
Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı: AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır Dışişleri Bakanlığı: AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır
Enerjide 7,5 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı Enerjide 7,5 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı
Kamil Koç 'resmen' FlixBus'a katıldı Kamil Koç 'resmen' FlixBus'a katıldı
Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de
Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu
Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin
7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? 7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda?
Mehmetçik için zafer ve sefer duası Mehmetçik için zafer ve sefer duası
İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti
Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 15:17:12 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:20:35

Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, üçüncü gününde. Terör örgütlerine yönelik operasyon Fransa’yı ise rahatsız etti. Fransa’dan her gün yeni bir açıklama geliyor, bu kez yaptırım imasında bulundular. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Fransa’nın bu dikkat çeken tavrının ülkenin çıkarlarının bozulmasına bağlıyor..

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Fransa’yı rahatsız etti. Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal yaptırım açıklamasında bulundu. Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Fransa’nın bu dikkat çeken çıkışlarını yorumladı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü ve Akşam Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye’nin teröre karşı verdiği mücadelede, teröre destek veren ülkelerin ortaya çıktığını vurguladı.

FRANSA’NIN DERDİ NE?

Hacısalihoğlu, “Bu sadece Fransa ile sınırlı değil ama Fransa bu konuda tarihsel içerik taşıyor. Bunlar ajandalı ülkeler, terör örgütü PKK’yı kullanarak bölgede istedikleri coğrafi düzeltmeleri yapmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük enerji mücadelesi yaparak bölge haklarının zenginliklerle buluşmasını engelleyecek her türlü stratejiyi ortaya koyuyorlar. Türkiye bunları bozuyor.” ifadelerini kullandı.

“FRANSA CUMHURBAŞKANI KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞTÜ”

Terör örgütü PKK ile Fransa’nın tarihsel geçmişi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Paris’te 3 PKK’lının öldürülmesinden sonra Hollande’nin bir açıklaması olmuştu. “Onlarla düzenli olarak görüşürüm” demişti. Bir Fransa cumhurbaşkanı kırmızı bültenle aranan terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle neden görüşür, bunlar zamanında çok konuşulmuştu. Bugün Orta Doğu’ya bırakılan miras, sahte sınırları oluşturan, aynı medeniyetin, inancın ve etniğin birbiriyle olan çelişkileri üzerine kurulmuştur.” dedi.

“TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE ETTİKÇE TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK ORTAYA ÇIKIYOR”

Suriye’yi, Irak’ı kendi mülkleri gibi gören, orada yaşayan insanları kendi köleleriymiş gibi tanıyan zihniyetin hala var olduğunu belirten Hacısalihoğlu, “Bu sadece Fransa ile sınırlı değil ama Fransa bu konuda tarihsel içerik taşıyor. Bunlar ajandalı ülkeler, terör örgütü PKK’yı kullanarak bölgede istedikleri coğrafi düzeltmeleri yapmaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz’de büyük enerji mücadelesini yaparak bölge haklarını zenginliklerle buluşmasını engelleyecek, her türlü stratejiyi ortaya koyuyorlar. Türkiye bunları bozuyor. Türkiye teröre karşı verdiği mücadelede, onların teröre verdiği destek ortaya çıkıyor. Taşıdıkları maske açığa çıkıyor, bunu net görmek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

SURİYE’DEKİ ENERJİ SAVAŞI

Suriye savaşının aynı zamanda enerji savaşı olduğunu da sözlerine ekleyen sözlerine ekleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye 30 yıldır terörle uğraşıyor, mücadele ediyor. NATO ne zaman 5’inci maddesini işletti? NATO’nun bir üyesine yapılan saldırlar bütün NATO’ya yapılmış sayılır.  NATO’nun hemen harekete geçmesi gerekirken, desteklediler. Fransa PKK’nin siyasi ofislerini kendi topraklarında açtırdı, medya desteği verdi, siyasi destek verdi.

FRANSA’NIN KENDİ HESAPLARI VAR

Fransa’nın Suriye’ye ilişkin kendi hesapları var, Türkiye o hesapları bozuyor. Bölgede yeni oluşacak siyasi denklemde pozisyon almak, doğalgaz jeopolitiğinin içinde olmak var. Suriye savaşı aynı zamanda enerji savaşıdır, bunu unutmamak gerekiyor. Doğu Akdeniz mücadelesi, Irak ve Suriye’yi kendisine çekmiştir. Fransa’nın refleksi budur, Türkiye teröre karşı mücadele vererek, bölgedeki oyunu bozuyor.”

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ