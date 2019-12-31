Türkiye otomobiline sahip çıktı! 'Asalak zihniyete teslim olmadık'

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde, cuma günü Gebze'de iki tarihi anın birlikte yaşandığını belirtti. İlk olarak, 200 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi hüviyetine sahip Bilişim Vadisi'nin resmi açılışının yapıldığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarı hikayesini, sivil alanlara da aktarmak için kolları sıvadık. Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız. Bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız” diye konuştu.

ÖNÜNÜ KESEMEYECEKLER

Projenin her aşamasını adım adım takip ettiklerini, çıkan her sorunu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, Bursa'nın otomotiv sanayiindeki güçlü yerine dikkati çekti. “Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir” diyen Başkan Erdoğan, “Milletimiz de Türkiye’nin Otomobili'ne tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünü kesemeyecekler” ifadelerini kullandı.

KENE GİBİ YAPIŞAN ZİHNİYET

Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizde, maalesef istihzayla veya alenen husumetle, atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor. Türkiye’de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki milletimizin vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak sürekli 'yapamazsınız, başaramazsınız' diyen bu şeamet tellallarına rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri, hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır.”

Erdoğan, konuşmasının ardından ödül almaya hak kazanan bilim insanlarına ödüllerini vererek ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİLİM ÖDÜLÜ ALANLAR

TÜBİTAK 2019 yılı Bilim Ödülleri kategorisinde, temel bilimler alanında Prof. Dr. Ahmet Gül, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Erdal Arıkan, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Kazim Şahin ve sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Syeda Arzu Wasti ödül kazandı.

PROF. DR. FUAT SEZGİN ÖDÜLÜ

Teşvik Ödülü kategorisinde de temel bilimler alanında Doç. Dr. Uğur Bozkaya, mühendislik bilimleri alanında Dr. Öğr. Üyesi Emine Ülkü Sarıtaş Çukur ve Doç. Dr. Alper Uzun, sağlık bilimleri alanında Doç. Dr. Uğur Canpolat, Prof. Dr. Güliz Nigar Güncü ve Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Doç. Dr. Şener Aktürk, Doç. Dr. Gül Günaydın, Doç. Dr. Ferdane Nükhet Harmancıoğlu Gür ve Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas'a ödül verildi. Bu yıl bir defaya mahsus verilen 2019 Yılı TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Ödülü'ne ise Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Kahya layık görüldü.

KANAL İSTANBUL YAPILACAK

Erdoğan, CHP'nin karşı çıktığı çılgın proje için, “İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız” diye konuştu.

Bilim Ödülleri törenindeki konuşmasında, Kanal İstanbul projesine de değinen Başkan Erdoğan, “İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “94'te İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman Kanal İstanbul projesi üzerinde çalışmaya başladım ve o dönemden itibaren şu anda da Sayın Binali Yıldırım'la birlikte kendisi Ulaştırma Bakanı olduğunda süratle dedik ki 'Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz.' Tabii heyecanımız çok büyüktü. Çünkü Kanal İstanbul'la birlikte biz bir şeyi ispat ediyorduk, o da neydi? Bir İstanbul Boğazı'nın bırakın ihtiyaca cevap vermeyi, sürekli olarak kazalarla, sürekli olarak oradaki tehditler ve Montrö'nün ayrı bir siyasi tehdidi... Bize çok daha farklı bir burada yatırım gerekir dedik. İstanbullulara defaatle bu projeyi takdim ettim, ekranlarda takdim ettim. Ne yazık ki hâlâ anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde, ikide, üçte, Marmaray'da, Avrasya Tüneli'nde, Osmangazi Köprüsü'nde yaptılar, yaptılar, yaptılar hepsinde yaptılar. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız.”