Türkiye noktayı koydu! 120 saatin sonunda bir tane bile kalmayacak

Bakan Çavuşoğlu YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşlerinin sebebinin Türkiye'yi kışkırtmak olduğunu açıkladı ve "120 saat sonra burada bir tane bile YPG/PKK teröristi kalmayacak. Sahada her şeyi görüyoruz, gerekeni yaparız."dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları:

- Müzakareler yapılırken bile ABD'li yetkililer bir taraftan sahadaki askerleriyle irtibat halindeydi ve çekilmeye hemen başlayacaklarını söylemişlerdi. Bir taraftan bazı çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz ama diğer taraftan da bize yönelik tacizin de olduğunu görüyoruz. MSB bunun raporluyor. Bir terör örgütüne güvenilmemesi gerektiğini, biz zaten güvenmiyoruz da ABD'nin güvenmemesi gerektiğini gördük. Onların talimatlarına rağmen bu tacizler oluyor. Yıllarca bunlara müttefik dediler. Terör örgütü bizi kışkırtmak için bazı durumlar oluyor. Buradaki kasıtları ne? Türkiye karşılık versin,anlaşmayı ihlal etsin. Kara propaganda için yapıyorlar.