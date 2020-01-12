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12 Ocak 2020 Pazar 09:06:55 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 09:30:52

Türkiye’nin ilk havadan havaya füzelerinden 'Gökdoğan’ hedefi 12'den vurdu

Savunma sanayiinde yerli ve milli kapsamda geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin atış testlerini başarıyla gerçekleştirdiği duyuruldu.

Savunma sanayiinde yerli ve milli, hava-hava füzelerinin üretilmesi amacıyla başlatılan Göktuğ projesi kapsamında TÜBİTAK SAGE(Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) tarafından geliştirilen Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin atış testleri başarıyla gerçekleştirdiği duyuruldu. TÜBİTAK SAGE, sosyal medya hesabından test görüntülerini, "Türkiye'nin radar arayıcı başlıklı ilk milli görüş ötesi havadan havaya füzesi olan ‘Gökdoğan’, gerçekleştirilen testte hedefe yüksek başarı ile angaje oldu ve TÜBİTAK SAGE bir ilke daha imza attı!" notuyla paylaştı. Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen iki envanterden bir diğeri olan Bozdoğan füzesi de 2019 yılında test atışlarını yüksek isabet oranıyla tamamlamıştı.

GÖKTUĞ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILDI

Bozdoğan Görüş İçi Hava Hava Füzesi ile paralel olarak geliştirilen Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi de testleri tamamlamasının ardından envantere katılacak. ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olarak gösterilen Gökdoğan, Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi olarak anılıyor. Bozdoğan ise AIM-120 füze ailesinin muadili ve aktif radar güdümlü, orta-uzun menzilli bir füze olarak geçiyor. Katı hal tasarımlı Aktif Radar Arayıcı (ARH) Başlığı bulunan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlene bilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebiliyor. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor. Hedef, 2021’de her iki füzenin de Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 uçaklarında hizmete girmesi olarak belirlendi.

MİLLİ MÜHİMMAT İLE YERLİLEŞME

Havadan havaya atılabilen füzeler diğer uçan araçları bertaraf etmekte kullanılıyor. Pek çok ordunun kullandığı bu silahlar ısıya veya hedefe gönderilip yansıyan radar ve lazer sinyallerine yahut hedeften çıkan radar sinyallerine güdümlü özelliklere de sahip olabiliyor. Proje ile hava-hava mühimmatı TÜBİTAK SAGE tarafından tamamen millileştirilmiş olacak.

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