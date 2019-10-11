Türkiye maçını hangi kanal canlı verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak?

  • Bist 100
    98973.5
  • Dolar
    5,8802
  • Euro
    6,4813
  • Altın
    281,9650
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Srebrenitsa annelerinden 'Nobel' tepkisi Srebrenitsa annelerinden 'Nobel' tepkisi
Barış Pınarı başladı! Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti, piyasalar rahatladı Barış Pınarı başladı! Türk lirası varlıklar, dayanıklılığını ispat etti, piyasalar rahatladı
Nurettin dedenin görüntüleri paylaşım rekoru kırdı! 'En güzel ülke Türkiye be...' Nurettin dedenin görüntüleri paylaşım rekoru kırdı! 'En güzel ülke Türkiye be...'
Fillerin EYT kararı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı gülme krizine soktu Fillerin EYT kararı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı gülme krizine soktu
Öğrenciler yaban hayatını öğrenecek Öğrenciler yaban hayatını öğrenecek
Fillerin EYT kararı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı gülme krizine soktu Fillerin EYT kararı Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı gülme krizine soktu
Obeziteyle mücadelede birlik çağrısı Obeziteyle mücadelede birlik çağrısı
Havan topunun menzili ne kadar? Havan topu menzili kaç km gider? Havan topunun menzili ne kadar? Havan topu menzili kaç km gider?
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Grip aşısı deyip geçmemek lazım TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Grip aşısı deyip geçmemek lazım
Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı
Son Dakika: Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başkanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi Son Dakika: Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başkanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi
NATO nedir? Türkiye NATO üyesi mi, NATO'ya üye ülkeler hangileri? NATO nedir? Türkiye NATO üyesi mi, NATO'ya üye ülkeler hangileri?
Terör örgütü PKK/YPG zorla silah altına aldığı sivillerin yaş sınırını 44'e çıkardı Terör örgütü PKK/YPG zorla silah altına aldığı sivillerin yaş sınırını 44'e çıkardı
Nato Genel Sekreteri kimdir? Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg nereli? Nato Genel Sekreteri kimdir? Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg nereli?
Türkiye'yi güldüren adam: Levent Kırca Türkiye'yi güldüren adam: Levent Kırca
Geleneksel Türk sanatı 'murassa' İstanbul'da yaşatılıyor Geleneksel Türk sanatı 'murassa' İstanbul'da yaşatılıyor
Mustafa Dündar: Bursa için çok özel bir hizmet Mustafa Dündar: Bursa için çok özel bir hizmet
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplanıyor Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplanıyor
Türkiye maçını hangi kanal canlı verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye maçını hangi kanal canlı verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak?
Türkiye'den NATO'ya: Bu senin ikiyüzlülüğündür! Türkiye'den NATO'ya: Bu senin ikiyüzlülüğündür!
Ümraniye ve Küçükçekmece'deki orman yangınlarını çıkartan PKK'lı teröristler gözaltında Ümraniye ve Küçükçekmece'deki orman yangınlarını çıkartan PKK'lı teröristler gözaltında
Nurettin dedenin görüntüleri paylaşım rekoru kırdı! 'En güzel ülke Türkiye be...' Nurettin dedenin görüntüleri paylaşım rekoru kırdı! 'En güzel ülke Türkiye be...'
Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e 'hazır ol' talimatı Ersun Yanal'dan Serdar Aziz'e 'hazır ol' talimatı
Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan satmanın yolunu buldu Fındık üreticisi fındığını 16 lira yerine 60 liradan satmanın yolunu buldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 11:41:09 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 11:42:23

Türkiye maçını hangi kanal canlı verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak?

Heyecanla beklenen Türkiye maçının oynanacağı büyük gün geldi. Türkiye Arnavutluk karşılaşması bu akşam oynanacak. Türkiye Arnavutluk maçını izlemek isteyen vatandaşlar "Türkiye maçını hangi kanal verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. Millilerin, Türkiye Arnavutluk mücadelesi Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında H grubundaki kritik mücadelelerden olacak. Milli maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen kimseler için maç ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Türkiye Arnavutluk maçını hangi kanal canlı verecek? sorusunun yanıtı ve merak edilen diğer detaylar sizlerle..

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki 7. maçında bu akşam Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Millilerin, Türkiye Arnavutluk mücadelesi Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında H grubundaki kritik mücadelelerden olacak. Milli maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen kimseler için maç ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Türkiye maçını hangi kanal canlı verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL CANLI VERECEK?

Ülker Stadı’nda oynanacak mücadeleyi TRT 1’den naklen yayımlanacak. 

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye Arnavutluk karşılaşması için ilk düdük saat 21.45’te çalacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Ozan), Deniz Türüç (Hakan Çalhanoğlu), Cenk Tosun,

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Trashi, Veseli, İsmajili, Sehali, Abrashi, Memushaj, Lenjani, Balaj, Çikalleshi

Aday kadro

A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ