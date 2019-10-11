A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerindeki 7. maçında bu akşam Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Millilerin, Türkiye Arnavutluk mücadelesi Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında H grubundaki kritik mücadelelerden olacak. Milli maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen kimseler için maç ile ilgili merak ettikleri soruların yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Türkiye maçını hangi kanal canlı verecek? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta başlayacak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL CANLI VERECEK?

Ülker Stadı’nda oynanacak mücadeleyi TRT 1’den naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye Arnavutluk karşılaşması için ilk düdük saat 21.45’te çalacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Ozan), Deniz Türüç (Hakan Çalhanoğlu), Cenk Tosun,

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Trashi, Veseli, İsmajili, Sehali, Abrashi, Memushaj, Lenjani, Balaj, Çikalleshi

Aday kadro

A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).