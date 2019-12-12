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12 Aralık 2019 Perşembe 15:51:57 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 15:57:43

Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Mısır'dan Akdeniz'de tehlikeli adım

Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de kirli planlar altüst olurken Libya'nın komşusu Mısır'dan bugün tahrik edici bir hamle geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmet Halit’in komutasında Akdeniz’de riskli bölgede tatbikat başlatıldı

Mısır, İsrail ve Yunanistan'ın mutabakata itirazları devam ederken, Libya’nın yanı başındaki Mısır’dan bugün dikkat çekici ve bir o kadar da tahrik edici bir hamle geldi. Mısır Deniz Kuvvetleri Akdeniz’de riskli bölgede tatbikat başlattı.

Habertük'ün diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ahmet Halit’in komutasında başlatıldı.

Tatbikatın Mısır Deniz Kuvvetleri'nin, Silahlı Kuvvetler'in yıllık savaş tatbikatları kapsamında ‎denizlerdeki ekonomik bölgelerin kontrolü ve derin sulardaki hayati hedeflerin ‎güvenliğinin sağlanması konusundaki savaş kabiliyetini gösterme faaliyetleri çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

Mısır’ın tehlikeli hamlesi özellikle Libya'nın yasal hükümeti tarafından dikkatle takip edilirken, Mısır’ın BM tarafından tanınmayan ve radikal görülen Hafter güçlerinin kontrolündeki alanlardan tatbikatını sürdürdüğü belirtiliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Akdeniz’de operasyon sahasındaki tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri'nden başta Mistral ‎helikopter gemisi ve ona eşlik eden savaş güçleri olmak üzere çeşitli savaş ‎kabiliyeti olan birlikler katılıyor.

Faaliyetler kapsamında Mısır denizaltısından ‎‎130 km menzili olan ve gemilere karşı kullanılan Harpoon tipi su altı füzeleri ‎kullanıldığı belirtildi.

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