Türkiye'ye karşı terör örgütlerinden medet umacaklar! Atina Hafter’le, Sisi PKK/PYD ile bir araya gelecek
Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma Yunanistan, Mısır ve Rum hükümetini iyice köşeye sıkıştırdı. Demokratik yolları tıkanan ülkeler Türkiye'ye karşı terör örgütleriyle bir araya gelme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Halife Hafter’le görüşmek için Libya'ya giderken darbeci Sisi'de terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yetkilileriyle bir araya gelecek. Darbeci Sisi'nin kurmaylarıyla gerçekleştirdiği üst düzey toplantıdan, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye içerisinde karışıklık çıkartması için desteklenmesi" kararının çıktığı iddia edildi.
Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) Doğu Akdeniz’deki oyunları bozan anlaşmaları, Yunanistan ve Mısır gibi ülkeleri gayrimeşru ilişkilere sevk ediyor. Libya’nın Atina Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi’yi kapı dışarı eden Yunanistan, darbeci General Halife Hafter’e üst düzey bir ziyarete hazırlanıyor. Mısır’daki Sisi rejimi ise Türkiye’ye karşı PKK/YPG’yi kullanmak için harekete geçti.
YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAFTER'İN AYAĞINA GİDİYOR
Star'da yer alan habere göre, Uluslararası tanınırlığa sahip UMH’ye karşı darbecilerin yanında saf tutan Yunanistan, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı Halife Hafter’le görüşmeye gönderiyor.
Yunan basınından Pentapostagma’da yer alan haberde, Dendias’ın bugün Bingazi’ye bir “çalışma ziyareti” gerçekleştirerek Hafter’le görüşeceği yazıldı. Dendias henüz bölgeye gitmeden ziyaretin resmi olarak duyurulmayacağını yazan gazete, “Doğu Libya’nın lider kadrosuyla” yapılacak toplantıyı “stratejik bir adım” olarak nitelendirdi.
Türkiye ile UMH arasında imzalanan deniz sınırları, askerî ilişkiler ve sosyoekonomik anlaşmalara hazırlıksız yakalanan Yunan hükûmeti, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Libya’nın Atina Büyükelçisi Menfi’yi “istenmeyen adam” ilân ederek ülkeyi terk etmesini istemişti.
DARBECİ SİSİ, PKK/PYD'Yİ TÜRKİYE'DE KARIŞIKLIK ÇIKARMASI İÇİN DESTEKLEYECEK
Türkiye’nin Libya’daki tek meşru hükûmete verdiği siyasî ve askerî desteğin en çok rahatsız ettiği ülkelerden olan Mısır’daki Sisi yönetimi ise, Hafter’e gönderdiği tankın yanı sıra istihbarat yardımıyla destek olmaya çalışıyor.
Bunun yeterli olmadığını düşünen Sisi, kurmaylarıyla bir “olağanüstü durum toplantısı” düzenleyerek atacakları yeni adımları masaya yatırdı.
Yunan basınının iddiasına göre, söz konusu toplantıdan, “terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye içerisinde karışıklık çıkartması için desteklenmesi” kararı çıktı.
Mısır Dışişleri Bakanlığının resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sisi rejiminin Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde liderlerinden İlham Ahmed'le bir araya geldiğine ilişkin paylaşılan bir görüntü, bu iddiayı destekler bir nitelik kazandı.
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