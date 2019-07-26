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26 Temmuz 2019 Cuma 18:07:19 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:09:56

Vakıfbank Genel Müdürü: Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih; Son bir aydır özellikle S-400 olayının ortadan kalkması, Trump'ın açıklamaları, FED ve Merkez Bankasının açıklamalarının hepsi bir araya geldiğinde, Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir. Avrupa'da daha önce selamımızı almayan devasa Amerika ve Avrupa bankalarının Türkiye'ye doğru yöneldiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Son bir aydır özellikle S-400 olayının ortadan kalkması, Trump'ın açıklamaları, FED ve Merkez Bankasının açıklamalarının hepsi bir araya geldiğinde, Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) aylık olağan meclis toplantısına katılan Üstünsalih, buradaki konuşmasında, 28 yıldır görev yaptığı Vakıfbankta hemen hemen her departmanda görevde bulunduğunu, genel müdür olmasının ardından memleketi Trabzon'a yaptığı bu ziyaretten de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vakıfbankın bugün Türkiye'de aktif büyüklük olarak 4'üncü büyük banka olduğuna işaret eden Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın Türkiye ekonomisinde piyasa yapıcı özelliğinin bulunduğunu vurguladı.

Üstünsalih, kamu bankaları olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarına dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunmuş olduğu türbülansta bir çok hasarlar olmuştur. Ağır ya da hafif hasar alanlar olmuştur. Bunları yönetmek için 3 kamu bankası gecesi ve gündüzüyle, bütün sermayesiyle ticaret ve sanayi erbanının yanında olmuştur. Bugün Türkiye'de Vakıfbank olarak geçen yıla oranla karımız yüzde 40 düştü. Biz karlılığa değil, Türkiye ekonomisine oynuyoruz. Türkiye ekonomisi iyi olduğu zaman bizim de iyi olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

 Ülke ekonomisinde son dönemlerde önemli ve olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Abdi Serdar Üstünsalih, şöyle devam etti:

"Dünyada FED'in faizi düşürme söylemi, akabinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eksi faiz uygulaması, Türkiye'de Merkez Bankasının faizleri ciddi oranda düşürmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara doğru yolculuğu buna baktığınızda olumlu gelişmeler oluyor. Bugün faiz oranlarımız mevduatta yüzde 19,5 seviyelerindeydi. Aşağı doğru seyirde olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Merkez Bankası yüzde 24 faiz uyguladığı dönemde biz sanayicimize ve ticaret erbabımıza yüzde 21-22 oranlarında kredi verdik. Piyasa 30 ile fonlarken 2 puan zarar ettik. Bunu da bilançomuzda zarar olarak gördük. Bundan hiç gocunmuyoruz. Biz 25 yıldır esnafımızdan para kazanıyoruz, 1 yıl kazanmayalım sıkıntı yok. Ama kamu bankası olarak da öz kaynak karlılığımızı belirli bir seviyede korumak gibi sorumluluğumuz var. Onu da yerine getiriyoruz."

Üstünsalih, piyasalarda swapların yüzde 15,5'lere düştüğüne belirterek, bunun sevindirici bir haber olduğuna işaret etti.

Vakıfbank olarak her zaman müşterilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bugün piyasalarda swapların yüzde 15,5'lere düştü çok sevindirici bir haber. Avrupa'da daha önce selamımızı almayan devasa Amerika ve Avrupa bankalarının Türkiye'ye doğru yöneldiğini görüyoruz. Bugün dünyada dolaşan fonların Türkiye'ye en yüksek faizi verdiği dönemde bile jeopolitik ve siyasi algılarla ülkemize uğramıyordu. Meksika'ya, Arjantin'e ve Şili'ye giderken Türkiye yüzde 24'le en yüksek faizi vermesine rağmen gelmiyordu. Son bir aydır özellikle S-400 olayının ortadan kalkması, Trump'ın açıklamaları, FED ve Merkez Bankasının açıklamalarının hepsi bir araya geldiğinde, Türkiye kalkınma olarak burnu yukarıya çevirmiştir. Kriz ve dolara yapılan müdahaleler geride kalmıştır."

Konuşmanın ardından Üstünsalih'e, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu plaket verdi.

(AA)

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