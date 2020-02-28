Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimizde yaralı olarak Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek Hatay'da tedavi altına alındı. Acı haberler bu sabah ailelere ulaşırken, şehitlerimizin kimlikleri de netleşmeye başladı. Kimlikleri belirlenen şehitlerin Antalya, Mersin, Kahramanmaraş'taki evlerine ateş düştü. Acı haberin ulaşmasının ardından şehit ailelerinin evlerinin olduğu sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) Kayseri'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, anne Penbe ve baba Hüseyin Taşöz'e oğullarının şehadet haberini verdi. Taşöz ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bekar olan şehit Taşöz'ün görev yerine 10 ay önce gittiği ve 2 kardeşi olduğu öğrenildi.

FİNİKE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'taki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.