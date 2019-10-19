Türkiye istediği her şeyi aldı! Dünya medyası aynı görüşte birleşti

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda hem askeri hem de diplomatik zaferi, dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD’nin PKK/YPG’yi güvenli bölgenin dışına tahliye etmeye razı olması, Başkan Erdoğan’ın büyük başarısı olarak görüldü. Medya kuruluşaları ve siyasetçiler, güvenli bölgenin TSK’nın kontrolünde olacağına dikkat çekti. ABD'nin New York Times gazetesi, varılan anlaşma sonucu Barış Pınarı Harekâtı'na 5 gün boyunca ara verilmesi ve bu süre içinde YPG'nin güvenli bölgeden çekilecek olması kararını, “Türkiye için zafer, Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi” olarak nitelendirdi.

KONTOL TÜRK TARAFININ

Washington Post gazetesinin haberinde, “Erdoğan'ın istediği oldu” ifadesi kullanıldı. Haberde, mutabakatın şartlarına yer verildi ve söz konusu şartların Türkiye'nin istediğini aldığı anlamına geldiği belirtildi. Türkiye'nin istediğini aldığı değerlendirmesini yapan bir diğer gazete de Los Angeles Times oldu. Gazete, ABD'nin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini kontrol etmesini öngören anlaşmayı kabul ettiğini yazdı. Wall Street Journal, “Trump, anlaşmayı övüyor ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara'nın hedeflerini karşıladığını söylüyor” şeklinde gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı. Türkiye-ABD anlaşması Asya-Pasifik basınında olumlu yankı buldu. Türkiye'nin ABD’yle Suriye krizine ilişkin vardığı anlaşma, Asya ve Pasifik ülkelerinin basınında olumlu değerlendirmelerle haberleştirildi. Haber ajansı China News Service, “Türkiye ve ABD, krizi barışçıl şekilde çözmek için anlaştı” diye haber yaptı. Endonezya devlet haber ajansı Antara, “ABD, 'güvenli bölgeyi' öncelikle Türk tarafının kontrol etmesi konusunda Türkiye’yle anlaşmaya vardı” dedi.

TEHDİTLER BOŞA ÇIKARILDI

Rusya medya kuruluşları ise Washington'un Ankara'ya baskı ve yaptırım tehditlerinin boş çıktığına dikkat çekti. Vzglyad internet sitesi haberinde, “Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda ABD’yle karşı karşıya kaldığı krizden zaferle çıktı” ifadesini kullandı. Varılan anlaşmayla ilgili haberlere Ortadoğu medyasında geniş yer verildi. Haberlerde, Türkiye’nin ABD’ye karşı büyük bir zafer elde ettiği vurgulandı.

ERDOĞAN VAZGEÇMEDİ

Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakatın ardından Amerikalı Senatör Chuck Schumer, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Başkan Erdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi ve Başkan Trump ona istediği her şeyi verdi” ifadelerini kullandı. Demokrat Partili Senatör Schumer'in bu tweet'i, Türk kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

TSK BÖLGENİN TAMAMINI ALACAKTI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD’yle Türkiye arasında güvenli bölge konusunda varılan anlaşmaya ilişkin önemli itiraflarda bulundu. TSK’nın, harekatta beklediklerinden daha hızlı ilerlediğini belirten Jeffreyy, “ Anlaşmayı kabul etmeseydik bölgenin tamamını alabilirlerdi. Kürtlerin bölgeyi kontrol edecek askeri gücü olmadığından anlaşmanın daha iyi olacağını düşündük” ifadelerini kullandı.

TRUMP’I YIKTI

Suriye’de Türkiye’nin istediğini elde etmesine bir tepki de, küresel finans pazarının en büyük oyuncularının başında gelen Rothschild ailesinden geldi. Finan operasyonlarının başını çeken ailenin fertlerinden David Rothschild, Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayla tepki göstererek ''Erdoğan Trump'ı yıktı' ifadelerini kullandı.

YAKINDAN iZLiYORUZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, ABD ile varılan mutabakat sonrası, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Mehmetçik’in sahadaki başarısının, masada Ankara'nın elini güçlendirdiğini belirten dünya basını, “Türkiye her istediğini aldı. Ankara tüm hedeflerine ulaştı” yorumlarında bulundu.

AA