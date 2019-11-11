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11 Kasım 2019 Pazartesi 18:38:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:52:51

Türkiye işlemi başlattı! Alman basını DEAŞ'la ilgili yaşadıkları tedirginliği manşetlerine taşıdı

Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ mensubu tutukluları ülkelerine iade işlemine başlaması, Avrupa’da paniğe neden oldu. İlk DEAŞ’lı terörist Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nın önüne koyulurken, Alman basını ise yaşadıkları tedirginliği manşetlerine taşıdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Terör örgütü DEAŞ’ın yabancı terörist savaşçıları, Türkiye tarafından sınır dışı edilmeye başlandı. İlk DEAŞ’lı terörist, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı’nın önüne koyuldu. Yunanistan’ın kabul etmediği terörist, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı.

14 Kasım’da 7 DEAŞ’lı teröristin Almanya’ya gönderileceğinin açıklanmasının ardından ise, Alman basınının yaşadığı tedirginlik, kısa sürede manşetlerine yansıdı.

Bild gazetesi, ilgili haberinin manşetine “Erdoğan DEAŞ’lıları Almanya’ya geri gönderiyor! Bugün ilki geliyor, daha kim bilir kaç tanesi gelecek? Ülkeye giriş yapmalarından sonra ne olacak?” diye yazdı.

Alman vatandaşı ilk DEAŞ’lı teröristin bugün Almanya’ya gitmesinin beklendiğini yazan Bild, Türkiye’nin elinde aşağı yukarı DEAŞ’lı 20 Alman vatandaşı olduğunu aktardı.

Die Zeit gazetesi ise, “Türkiye, DEAŞ şüphelilerini Almanya’ya göndermek istiyor” başlığını attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Türkiye, kimsenin DEAŞ’lı teröristi için bir otel değildir.” sözlerini alıntılayan Die Zeit, bu kişilerin önce Alman vatandaşı olduklarının kanıtlanması, ardından da DEAŞ bağlantılarının ortaya koyulması gerektiğini yazdı.

BATI’NIN “VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA” OYUNU

TRT Haber’de yer alan bilgiye göre, iade işlemleri yapılacak ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri başı çekiyor. Batı, bu teröristleri kabul etmemek için vatandaşlıktan çıkma yoluna gitse de, Türkiye bu tarz oyalamalara müsaade etmeyecek.

Batı ülkelerinin teröristleri vatandaşlıktan çıkarmalarını değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “‘Biz bunları vatandaşlıktan attık siz ne yaparsanız yapın.’ Yok öyle yağma. Çatlasanız da, patlasanız da, sinseniz de, saklansanız da o DEAŞ’lıları, kendi insanınızı, vatandaşlıktan çıkarsanız da, çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz.” dedi.

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