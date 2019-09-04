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04 Eylül 2019 Çarşamba 08:02:55 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:03:53

Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleşti

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye ve İran güvenlik güçlerinin hudutlarda aldığı güvenliğin ciddi manada gelişme kaydettiğini söyledi.

Türkiye ile İran arasındaki 14 Mart 1937 tarihli sınır hudut anlaşması gereğince, iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısının ikincisi, Iğdır Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk heyetine Vali Ünlü'nün, İran heyetini ise Maku Sınır Güvenlik Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh'in başkanlık yaptığı toplantıda, iki ülkenin sınır güvenliği, kaçakçılık ve terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik önlemleri, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin protokol, Ünlü, Hacızadeh ve diğer ilgililerce imzalandı.

Vali Ünlü, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İran heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toplantıda son altı ayda hudutta meydana gelen kaçakçılık olaylarına karşı alınan tedbirler ile insan kaçakçılığı konusunda elde edilen mesafenin görüşüldüğünü belirten Ünlü, her iki ülkenin güvenlik güçlerinin hudutlarda aldığı güvenlikte ciddi manada gelişme kaydedildiğini vurguladı.

Ünlü, terörle mücadele konusunda son zamanlarda hem Türkiye'de hem de İran'da yapılan mücadelenin bölgedeki terörist eylemlerin önünü kestiğinin altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte de bu ortak çalışmamız hem insan kaçakçılığı hem de terörle mücadele konularında devam edecektir." dedi.

"Terörle mücadelede kararlıyız"

Albay Şirzad Hacızadeh ise iki ülkenin sınır güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

Müşterek güvenlik önlemleri noktasında kararlar alındığını dile getiren Hacızadeh, "İki ülkenin sınırlarında müşterek güvenliğin gece gündüz en iyi şekilde korunması protokolle karara bağlandı." diye konmuştu.

Hacızadeh, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı mücadele hususunda kararlılık belirtilmiştir. Her iki ülkenin de sınır güvenlik görevlileri gece gündüz gayretli bir şekilde sınırlarda terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleye kararlılıkla devam etmektedir. Allah'a şükür sınırlarımızda asayiş ve güvenlik sağlanmış durumdadır."

Sınır bölgesinde yaşayan vatandaşların güvenliğinin daha iyi şekilde sağlanması konusunda da ciddi güvenlik önlemleri alındığını aktaran Hacızadeh, "Bizler uyuşturucu madde ve göçmen kaçakçılığına karşı mücadelede gayretlerimizi gösteriyoruz. İki ülkenin PKK'ya karşı kararlı duruşu sayesinde bu örgüt mahvolmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Hacızadeh, heyeti ağırlayan Türk dostlarına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Göç İdaresi Müdürü Muhlis Lordoğlu, İran heyetinden sınır işleri uzmanı Yarbay Muhammet Kulizade ve diğer ilgililer katıldı.

(AA)

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