Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın yürürlük tarihi belirlendi
Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihi 8 Aralık 2019 olarak tespit edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.
(AA)
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