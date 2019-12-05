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05 Aralık 2019 Perşembe 19:05:38 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 19:17:36

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat UMH tarafından onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' UMH tarafından onaylandı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Doğu Akdeniz’deki “yetki alanı sınırlandırma anlaşması” Mısır'dan Yunanistan'a, S.Arabistan'dan BAE'ye, Rusya'dan ABD'ye kadar birçok ülkenin dengesini bozmuştu. Aynı zamanda Libya hükümeti tehdit edilirken darbeci Hafter’e destek çağrıları geldiği belirtiliyordu.

Söz konusu bugün Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' UMH tarafından onaylandı.

MUTABAKAT MUHTIRALARI
 
Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Ayrıntılar gelecek

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