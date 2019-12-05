Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat UMH tarafından onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Doğu Akdeniz’deki “yetki alanı sınırlandırma anlaşması” Mısır'dan Yunanistan'a, S.Arabistan'dan BAE'ye, Rusya'dan ABD'ye kadar birçok ülkenin dengesini bozmuştu. Aynı zamanda Libya hükümeti tehdit edilirken darbeci Hafter’e destek çağrıları geldiği belirtiliyordu.

Söz konusu bugün Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' UMH tarafından onaylandı.

MUTABAKAT MUHTIRALARI



Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Ayrıntılar gelecek