Türkiye ile Libya arasında bir anlaşma daha: Ülke vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Libya vatandaşı 16 yaşından küçükler ve 55 yaşından büyükler için vize kolaylığı getirildi.

Bu kapsamda, söz konusu yaş aralığında bulunan Libya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikâmet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde, kendilerine vize muafiyeti sağlandı.