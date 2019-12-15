15 Aralık 2019 Pazar 09:05:50 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 09:12:06
Türkiye ile Libya arasında bir anlaşma daha: Ülke vatandaşlarına vize muafiyeti getirildi
Libya ile anlaşma yaparak deniz sınırı belirleyen Türkiye bir adım daha atarak, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, ülkeye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Libya vatandaşı 16 yaşından küçükler ve 55 yaşından büyükler için vize kolaylığı getirildi.
Bu kapsamda, söz konusu yaş aralığında bulunan Libya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikâmet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde, kendilerine vize muafiyeti sağlandı.
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