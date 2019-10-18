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18 Ekim 2019 Cuma 16:10:13 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 16:25:02

Türkiye ile ABD'nin vardığı anlaşmanın şifrelerini Ceyhun Bozkurt yorumladı: Bu Türkiye'nin başarısıdır

Türkiye ile ABD arasında terör örgütü YPG/PKK’nın bölgeden çıkarılması konusunda varılan anlaşmayı değerlendiren Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, "ABD Türkiye’nin güvenli bölge oluşturulması politikasını kabul etmek zorunda kaldı. Bu Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik başarısıdır." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Ankara’ya gelmesiyle gerçekleşen görüşmeler sonucunda Türkiye ve ABD anlaşmaya vardılar. Türkiye, YPG’nin bölgeden çıkarılması, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi, güvenli bölgenin oluşturulması, 32 kilometre derinliğinin olması, yaptırımların kaldırılması gibi taleplerini ABD’ye kabul ettirdi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde diplomasi ve askeri gücüyle terör örgütünün varlığını tamamen kaldırmak ve bölgedeki terör işgalini sona erdirmek için gerekli diplomasiyi ortaya koyacağını vurguladı. Bozkurt, “Türkiye gerek özel kuvvetleri gerek Milli İstihbarat Teşkilatıyla bölgeye çok hakim. Örgütün belli bir bölgeye çekilmesi konusu yakından takip edilecektir. Bu noktada Amerika anlaşmaya uymak mecburiyetinde, Türk Silahlı Kuvvetleri 120 saat ara verdi, eğer sözler tutulmazsa harekat devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG’de bulunan ABD silahları hakkında konuşan Ceyhun Bozkurt, “Silahlar konusunda iki ülke (Türkiye ve ABD) bir karar verir. Teröristlerden ele geçirilen silahlar Türkiye kontrolünde, Amerika’ya mı gider, envantere mi kaldırılır. Bu ikili görüşmelerde ortaya çıkacak. Tabi ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Kamuoyuna açıklanan maddelerin, daha alt başlıkları da vardır. Silahların nereye gidip gitmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecektir.” şeklinde konuştu.

“SİLAHLARIN DURUMU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK”

ABD’nin Rakka operasyonu konusunda Türkiye’ye verdiği sözü tutmadığını hatırlatan Bozkurt, “Türkiye Amerika’ya ısrarla verdiğini silahları geri toplayın diyordu. Amerika’da seri numaraları var, Rakka operasyonu için getiriyoruz bittikten sonra toplayacağız demişti. Bunlar gerçekdışı çıkmıştı. Maalesef Amerika sözünü tutmamıştı. Bu çerçevenin değerlendirilmesiyle Amerikalılar silahları geri toplayıp götürür mü yoksa Türkiye terörle mücadele çerçevesinde teröristlerden ele geçirdiği silahların yanına mı koyar, bu alt başlık önümüzdeki günlerde belli olacak.”

“TÜRKİYE ASKERİ VE DİPLOMATİK BAŞARIYA İMZA ATTI”

Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’ye büyük kazanım getirdiğini belirten Ceyhun Bozkurt, “Sahada 10 gündür çok başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Türkiye masada çözüm bulamayınca askeri gücünü devreye soktu. Ben de bölgeye gittim, sahada gördüklerim vardı.

Çok başarılı bir harekat planıyla aylarca direnebileceklerini ileri sürdükleri Tel Abyad’ı bir günde boşaltmak zorunda kaldılar. ABD’de bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. Türkiye askeri gücünü ortaya koyduktan sonra ABD geri adım atmak zorunda kaldı. Türkiye’nin güvenli bölge oluşturulması politikasını kabul etmek zorunda kaldılar. Bu Türkiye’nin hem askeri hem diplomatik başarısıdır.” dedi.

“AMERİKA MUTABAKATA UYMAK ZORUNDA KALACAK”

Amerika’nın Türkiye ile vardığı mutabakata uymak zorunda kalacağını ifade eden Bozkurt, “Türkiye gerek özel kuvvetleri gerek Milli İstihbarat Teşkilatıyla bölgeye çok hakim. Örgütün belli bir bölgeye çekilmesi konusu yakından takip edilecektir. Bu noktada Amerika anlaşmaya uymak mecburiyetinde, Türk Silahlı Kuvvetleri 120 saat ara verdi, eğer sözler tutulmazsa harekat devam edecek. James Jeffrey basına yansıyan açıklaması, eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, Türkler tüm bölgeyi temizleyecekti şeklinde, Amerikalılar da bunun farkında ve mutabakata uymak zorunda kalacaklar.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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