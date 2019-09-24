24 Eylül 2019 Salı 08:40:56 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 08:56:21
Türkiye ile ABD'nin 2. müşterek kara devriyesi başladı
ABD ile Türkiye’nin Fırat'ın doğusunda oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ikinci ortak kara devriyesi başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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