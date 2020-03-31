31 Mart 2020 Salı 00:19:28 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 00:25:02
Türkiye İhracatçılar Meclis'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
AA
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