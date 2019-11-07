  • Bist 100
    102775
  • Dolar
    5,7462
  • Euro
    6,3731
  • Altın
    274,5670
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de yamaç paraşütü key Tunceli'de yamaç paraşütü key
İngiltere'de Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor İngiltere'de Brexit belirsizlikleri yatırımlar üzerinde baskı yaratıyor
'Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır' 'Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır'
Başkan Erdoğan, Macar gazetecinin 'Kapıları açacak mısınız?' sorusuna gülerek yanıt verdi Başkan Erdoğan, Macar gazetecinin 'Kapıları açacak mısınız?' sorusuna gülerek yanıt verdi
Hugo Lloris sol kolundan ameliyat edildi Hugo Lloris sol kolundan ameliyat edildi
Real Madrid mağlubiyeti sonrası şok paylaşım Real Madrid mağlubiyeti sonrası şok paylaşım
İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu
AB'den Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki AB'den Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki
'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin meyvelerini gördük' 'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin meyvelerini gördük'
Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığından tahvil ihracı açıklaması
Emine Erdoğan: Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum Emine Erdoğan: Otistik evlatlarımıza yönelik olaydan derin üzüntü duydum
Kawasaki, Japon donanması için denizaltı yapımına başladı Kawasaki, Japon donanması için denizaltı yapımına başladı
Başkan Erdoğan: AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzak Başkan Erdoğan: AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzak
Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili flaş açıklama Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili flaş açıklama
'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz' 'Finans yayıncılığı denilince akla ilk Albaraka Yayınları gelsin istiyoruz'
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi İngiltere Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli? Masterchef Batuhan Bayır kimdir? Masterchef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?
İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi İngiltere'de, YPG/PKK'lı İngiliz'e 4 yıl hapis cezası verildi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Prof. Dr. Tuncay Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı Prof. Dr. Tuncay Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı
Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır? Otizm nedenleri nelerdir? Otizm nedir nasıl anlaşılır?
Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını kesti! Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Marcao'ya forma yok Fatih Terim, 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin faturasını kesti! Feghouli, Mariano, Nagatomo ve Marcao'ya forma yok
Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 19:18:07 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 19:19:38

'Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır. Türkiye istikrarlı, güçlü bir ekonomiye, güçlü demokrasiye, toplumsal istikrara sahip olmak zorundadır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır. Türkiye, istikrarlı güçlü bir ekonomiye, güçlü demokrasiye, toplumsal istikrara sahip olmak, güçlü ve etkili bir dış politika ve millet varlığına sahip çıkmak zorundadır. Türkiye sadece 82 milyondan ibaret değildir. Türkiye dediğimiz ülke 100 milyonlarca insandan oluşan bir millet varlığına sahiptir." dedi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Kurtulmuş, kişilerin ne işle uğraşırsa uğraşsın esas hedefinin, idealinin, rüyasının ve hülyasının olması gerektiğini söyledi.

Rüyası olmayanın hedefinin olamayacağını anlatan Kurtulmuş, "Hedeflerimiz olacak, rüyalarımız olacak, rüyamız bu ülkeyi daha ileriye götürmek, bu ülkeyi daha yükseğe taşımak ve Türkiye'yi geleceğe taşımaktır." dedi.

Kurtulmuş, bu anlamda gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu anlamda sizler Türkiye'nin gönül coğrafyası dediğimiz millet varlığımızın geleceğisiniz. Bu anlamda sizler Orta Doğu coğrafyasının ve insanlığın geleceğisiniz. Onun için çok iyi yetişmek, çok güçlük olmak ve çok güçlü idealler etrafında buluşmak mecburiyetindesiniz. Onun için ideallerimizi, geleceğimizi, fikirlerimizi, ne yapıyorsak olalım çok iyi tartmak ve tartışmak, özümsemek, benimsemek ve ona uygun hareket etmek zorundayız. Bizim siyasetimizin ve yaptığımız işin amacı, esası iddia, irade ve ahlaktır. İddiamız güçlü büyük bir Türkiye'yi kurmak, adalete dayalı bir dünya sisteminin tesisi için mücadele etmek ve bütün dünyada mazlumların öncüsü olmaktır. İrademiz, özgür iradeyi tam manasıyla gerçekleştirmek, adanmışlık ruhuna sahip olmak ve direnme gücüyle hareket edebilmektir. Ahlak ise sadece bireysel ahlaktan ibaret değildir, sistem ahlakı denen yani toplumsal olarak hareket eden toplulukların sahip olması gereken ahlaki prensiplerdir."

İddia sahibi olmayanın herhangi bir hedefi ve gideceği yolu olmayacağını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin gençlerinin içinde yaşadığı coğrafyanın zorlukları, dünya sisteminin zorlukları ve bölgenin ateş yumağına dönmüş olması dolayısıyla bu coğrafyada bulunmanın bedelini çok ağır ödediğini, daha da ağır ödeyeceğini ve bundan dolayı ayaklarını sağlam basması gerektiğini kaydetti.

Kurtulmuş, en önemli idealin güçlü ve büyük Türkiye olma ideali olduğuna dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Güçlü derken sadece top ve tüfeği kastetmiyorum ama bunlar da dahil olmak üzere Türkiye her alanda güçlü olmak zorundadır. Barış Pınarı Harekatı'nı yaparken aklımızdan hep şu geçti. Biz yıllardır Amerikalılardan insansız hava araçları almak için kapılarında bekledik, vermediler. İyi ki vermediler. Türkiye kendi İHA'larını üretti. Eğer biz Amerikalıların İHA'larıyla bu operasyonu yapsaydık o İHA'ları bize kullandırtmazlardı. Türkiye güçlü ve büyük ülke olmak zorundadır. Türkiye, istikrarlı güçlü bir ekonomiye, güçlü demokrasiye, toplumsal istikrara sahip olmak, güçlü ve etkili bir dış politika ve millet varlığına sahip çıkmak zorundadır. Türkiye sadece 82 milyondan ibaret değildir. Türkiye dediğimiz ülke 100 milyonlarca insandan oluşan bir millet varlığına sahiptir."

Türkiye'den medet uman milyonlarca insanın olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Dünya her bakımdan gücü elinde bulunduranların istediği şekilde dünyayı yönettiği adaletsiz ve haksız bir dünyadır. Onun için dünya beşten büyüktür diyoruz. Dünya sistemi hiçbir krizi çözebilme yeteneğine sahip değildir. Ne Ukrayna ne de Suriye krizini çözebiliyor. Dolayısıyla yeni, adalete ve hakkaniyete dayalı bir sistemi kurmak zorundayız. Dünyanın hiçbir döneminde bu kadar büyük adaletsizlik olmamıştır. Bütün bunların ortadan kaldırılması için hep siyaseten hem finansman ve ekonomik bakımdan yeni adaletli, hakkaniyetli bir dünya sistemi kurmak boynumuzun borcudur, bu ülkenin çocuklarının vazifesidir." şeklinde konuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ