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16 Ocak 2020 Perşembe 11:18:48 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 13:07:46

Türkiye genelinde narkotik uygulama: 475 kişi yakalandı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı yapılan narkotik uygulamasında 475 şüpheli gözaltına alındı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanması için Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 

Belirlenen adreslerde, metruk bina ve inşaatlarda, riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda narkotik suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Uygulamaya 9 bin 375 ekipte görevli 35 bin 794 personel katılırken, 437 narkotik dedektör köpeği, 7 hava ve 67 deniz aracından faydalanıldı.

Ekiplerce 4 bin 760 ikamet ve iş yeri, 5 bin 573 park, 13 bin 226 sokak ve 8 bin 508 metruk binanın kontrol edildiği uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 şüpheli yakalandı. 

Uygulamada 321 bin 843 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 133 kişiye yasal işlem yapıldı. Ekiplerce kontrol edilen 82 bin 373 kara ve deniz aracından 725'i trafikten/seferden men edildi, 2 bin 472 araca da idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda, 8 kilo 774 gram esrar, 41 gram eroin, 4 gram kokain, 452 gram metamfetamin, 46 gram skunk, 150 gram sentetik bonzai, 241 adet ecstasy, 399 sentetik ecza, 17 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 277 fişek, 8 kesici/delici alet, 15 bin 319 paket kaçak sigara ve 98 litre kaçak içki ele geçirildi.

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