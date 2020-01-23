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23 Ocak 2020 Perşembe 11:28:59 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:30:56

Türkiye fay hatları haritası: Türkiye'deki fay hatları nerelerden geçiyor?

Türkiye'deki fay hatları nerelerden geçiyor? merak ediliyor. Dün akşam Manisa'da ve bu sabah Ankara'da gerçekleşen depremler sonrası fay hattı haritası bir kez daha gündeme oturdu. Vatandaşlar fay hatlarının nereden geçtiğini öğrenmek istiyor. En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. İşte Türkiye fay hatları haritası haberimizde..

Türkiye'deki fay hatları nerelerden geçiyor? Türkiye fay hatları haritası nasıl? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Dün akşam Manisa'da gerçekleşen İstanbul ve İzmir'de de hissedilen deprem ile bu sabah Ankara'da gerçekleşen deprem sonrası fay hattı haritası bir kez daha gündeme oturdu. Manisa'da 22:22'de 5.6 büyüklüğünde, Ankara'da sabah 06:54'te 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Vatandaşlar fay hatlarının nereden geçtiğini öğrenmek istiyor. En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. İşte Türkiye fay hatları haritası haberimizde..


Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlandı. 

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