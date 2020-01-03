Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın logosu değişti

Yeni logoda Milli Enerji ve Maden Politikası’nın temel ilkeleri olan arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar hayat buluyor.

Enerji Bakanlığı yeni logosu ile ilgili hazırladığı tanıtım videosunda “Türkiye enerjisini tazeliyor” sloganını öne çıkarıyor.