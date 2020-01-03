03 Ocak 2020 Cuma 14:38:38 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 14:41:12
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın logosu değişti
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başkanlık sistemine geçiş sonrası logosunu değiştirdi.
Yeni logoda Milli Enerji ve Maden Politikası’nın temel ilkeleri olan arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar hayat buluyor.
Enerji Bakanlığı yeni logosu ile ilgili hazırladığı tanıtım videosunda “Türkiye enerjisini tazeliyor” sloganını öne çıkarıyor.
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