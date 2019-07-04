Türkiye Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü: Türkiye ve Belçika ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var

Gümrükçü, Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Temsilciliği'nde "Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İş Diyaloğu Projesi" kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Belçika'nın AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yaptığını anımsatan Gümrükçü, "Belçika, ticaret ve yatırım gibi konularda dünyanın en açık ekonomilerinden biri." ifadesini kullandı.

Gümrükçü, Belçika'nın Avrupa'da merkezi bir bölgede olduğunu, Türkiye'nin de Avrupa, Asya ve Afrika arasında stratejik bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Karşılıklı ticaret hacminin yıllık 10 milyar avro civarında olduğunu belirten Gümrükçü, "Türkiye ve Belçika ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var." diye konuştu.

Çok sayıda Belçika şirketinin Türkiye'de yatırımları bulunduğuna işaret eden Gümrükçü, ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceğini söyledi.

Gümrükçü, Türkiye'de 4 yıllık seçimsiz bir dönem beklendiğini, Türkiye'nin Belçika ve diğer Avrupa ülkeleri için çok iyi bir ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da AB'nin son dönemde çeşitli ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yaptığını ve bunun Türkiye'yi de etkilediğini ifade ederek, "Çalışmalarımızı uyumlu ve eş zamanlı hale getirmek için Gümrük Birliğini güncellemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özellikle yeni pazarlara açılmak için önemli bir köprü konumunda olduğuna dikkati çeken Bozay, AB ülkelerinin Türkiye ile ekonomik iş birliğini arttırması gerektiğini kaydetti.

Bozay, Türkiye ve AB'nin yatırım ve ticaret alanlarında birlikte çalışarak yeni pazarlara genişleyebileceğini sözlerine ekledi.

TOBB ve Avrupa Ticaret Odaları Birliği (Eurochambres) tarafından yürütülen "Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesi" AB fonlarından destekleniyor. Projeyle, Türkiye ve AB ülkeleri arasında iş dünyasında diyaloğu artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Programa, Belçika Ticaret Odaları Federasyonu, AB Komisyonu yetkilileri, Türkiye ve AB üyesi ülkelerin ticaret odaları temsilcileri de katıldı.

AA