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14 Eylül 2019 Cumartesi 22:30:20 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:32:08

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki İç Anadolu Bölgesi'ndeki tüm barolar, bilaistisna yargı reformunun çıkması için sonuna kadar arkamızdadır, destekçimizdir ve tüm hareketlerimizin destekçisidir." dedi.

Feyzioğlu, Erzincan Barosunun yeni hizmet binasını ziyaret ederek, Baro Başkanı Adem Aktürk'ten bilgi aldı.

Feyzioğlu, burada yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu hatırlattı.

Türkiye Barolar Birliği olarak önce Samsun, ardından Erzurum'da toplantı yaptıklarını belirten Feyzioğlu, bugün ise Sivas'a gittiklerini söyledi.

Kongre güzergahını takip ederek kurtuluş, ardından kuruluşu bilimsel anlamda tartıştıklarını dile getiren Feyzioğlu, "Ayrıca Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliğini (TÜRK-AV) kurduk. Tüm Türk dünyasının avukat örgütlerini ve baro birliklerini bir çatı altında topladık. Ben de bu örgütün kurucu başkanıyım. TÜRK-AV'ın tüm baro birlik başkanlarını Sivas Kongresi'nin 100. yılı münasebetiyle Sivas'a götürdük. Büyük bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii hayran kaldılar." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek, "Baroların asli görevi meslektaşlarına hizmet sunmak, vatandaşların kaliteli adalet hizmeti almasını sağlamak. Bu yolda da yargı reformunu çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki İç Anadolu Bölgesi'ndeki tüm barolar, bilaistisna yargı reformunun çıkması için sonuna kadar arkamızdadır, destekçimizdir ve tüm hareketlerimizin destekçisidir." diye konuştu.

Erzincan Barosunun yeni hizmet binasının alımı için dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile kendisinin emeği olduğunu anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Erzincan Barosunun hizmet binasına ihtiyacı vardı. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ile biz de Barolar Birliği olarak bütçemizi ayarlamaya çalışıyorduk. Bu işi kim çözer diye düşündük. Başbakanımız Binali Bey'e 'Pazarlığı siz yapın, biz alalım' dedik. Bu bina alınırken pazarlığını Sayın Başbakan Binali Bey yaptı. O yüzden gayet makul aldık. Kendisine böylesine önemli bir hizmete Erzincan'ın evladı olarak vesile olduğu için teşekkür ederim. Henüz resmi açılışını yapmadık. İnşallah Binali Bey ile kurdelesini keserek açılışını birlikte yaparız."

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti. 

(AA)

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