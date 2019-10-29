İki ülkenin hayalleri suya düştü! Türkiye Bağdadi’nin yerini ifşa ederek komployu boşa çıkardı

Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir Ebubekir el-Bağdadi’nin etkisiz hale getirildiği operasyon, dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak Bağdadi’nin öldürülme yeri ve biçimi ile ABD Başkanı Donald Trump’un operasyona dair çelişkili ifadeleri akıllarda birçok soru işareti doğurdu. DEAŞ liderini imha operasyonunun, ABD ve İsrail’in Türkiye’yi bölgede sıkıştırma hamlesinin bir ürünü olduğu, Ankara’nın bunu açık ederek boşa çıkardığı konuşuluyor.

Türkiye, terör örgütü DEAŞ’a karşı en sert mücadeleyi veren ülke oldu. Fırat Kalkanı Harekâtı ile örgütü sınırından uzaklaştırdı. Türk istihbaratı operasyonlar sırasında Bağdadi’nin yakın adamlarından birini yakalayıp Irak’a teslim etti. İsmail el-Etawi isimli terörist, Bağdadi’nin beş ayrı noktada konakladığını söyledi. ABD, bu noktaları yakın takibe aldı. Ancak terör ele başı söylenen noktalarda çıkmadı.

BÜYÜK TUZAK

Yaklaşık üç yıl sonra Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, sürpriz gelişmeleri beraberinde getirdi. ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalarla PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar 32 kilometre derinlikte temizlenecek olması, en başta İsrail ve ABD’deki bir kanadı rahatsız etti. Tel Aviv’den gelen “YPG’yi destekleyici adımlar atılacak” tehditleri sonrası, Türk istihbaratı alarma geçti. Önceki gün terörist başı Bağdadi’ye yapılan operasyon, öncesi ve sonrasında yapılan açıklamalarla ‘büyük tuzağı’ deşifre etti.

PLANLAR DEŞİFRE OLDU

En çok merak edilen ayrıntı, terörist Bağdadi’nin, birden bire Türkiye’nin 12 gözlem noktasının bulunduğu İdlib’e kadar nasıl sokulduğu oldu. Bazı stratejistlerin iddiasına göre, sınırımıza 6 kilometrelik mesafede vurulan Bağdadi’nin buradan Türkiye’ye sokulması dahi planlanmış olabilirdi. PKK/YPG elebaşlarının yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları da, planın Türkiye’yi zor duruma sokma amacı güttüğünü ifşa etti. Ancak Türk istihbaratı, terörist başı Bağdadi’nin, Türkiye’nin kontrolündeki alana sokulduğu istihbaratını alınca bütün planlar bozuldu. Türkiye, ABD hükümetine “Bağdadi İdlib’de” istihbaratını verdi ve terörist başının imhasından başka seçenek bırakmadı. ABD askerleri önceki gece Bağdadi’yi, Türkiye’ye çok yakın bir noktada saklandığı tünelde imha etti. Kumpas planlarını bozan operasyon, Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarını da tersine çevirdi.

PKK’YI PARLATIYORLAR

ABD Başkanı Trump, terörist Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurduğu basın toplantısında “Türkiye harikaydı. Çok yardımcı oldular” dedi. Başkan’ın bu açıklamasına rağmen, İdlib bölgesinde hiçbir etkinliği bulunmayan terör örgütü YPG’nin elebaşı Abdi Şahin, ABD’ye istihbarat desteği verdiklerini iddia ederek, dünyayı yanıltmaya çalıştı. Asıl cevap vermeleri gereken soru ise Bağdadi’nin Irak’tan YPG’nin kontrolü altında bulunan bölgelerden Suriye’nin batısına nasıl rahatlıkla geçtiğiydi. Ancak, Batı’nın son dönemde parlatmaya çalıştığı ve Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı terörist elebaşı, bu soruyu cevapsız bıraktı. Yalanlarını sürdüren terörist başı, Bağdadi’yi beş aydır takip ettiklerini iddia etti. Ancak, bu sürede neden operasyon düzenlemediklerine ise yine cevap vermedi.

YPG'LİLERE PAYE VERME ÇABASINDALAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesinin terörle mücadelede önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Kalın şunları söyledi: DEAŞ’a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ’ın bir varlık göstermemesi için de çalışmalarımız sürecek. DEAŞ liderinin öldürülmesi terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişmedir fakat buradan özellikle Suriye’de YPG terör örgütüne bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu da görüyoruz. Buradan YPG’yi aklamaya dönük çabaların bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim.

Askeri ve istihbari birimlerimiz Amerikan mevkidaşlarıyla bu konuda temas içerisinde oldular, koordinasyon yaptılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da operasyonla ilgili olarak, “Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur” dedi.

ALTUN: KİM YARDIM ETTİYSE AÇIKLANSIN

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, öldürülen DEAŞ elebaşına yardım ve yataklık edenlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Altun, terör örgütlerine karşı iş birliğinin, bunların bütün üyelerinin adalete teslim edilmesine kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu da “Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi de o kadar teröristtir, canidir katildir. Hukuk devletleri bununla muhatap olamazlar” dedi.

CEVAPSIZ SORULAR

* ABD Başkanı Trump, Bağdadi’nin imha edildiği operasyon öncesinde Rusya’nın bilgilendirildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov ise “bilgimiz yok” diyerek Trump’u yalanladı. Kim doğru söylüyor?



* Trump hem Bağdadi’nin üzerindeki bombayı imha ettiğini belirtti hem de ağlaya ağlaya öldüğünü ifade etti. Bağdadi nasıl öldü?



* ABD Başkanı, YPG’nin kendilerine yardımcı olduğunu belirterek teşekkür etti. Pekiyi Bağdadi YPG’nin hakim olduğu bölgeden rahatlıkla nasıl geçti?



* Trump, Bağdadi’nin parçalara ayrıldığını söyledi, operasyonu izlediğini ifade etti. Pekiyi görüntüleri nerede?



* Böyle bir operasyon silahlı insansız hava açıkları ya da uçaklarla yapılacakken neden çok sayıda helikopter sevk edildi? Bağdadi’yi canlı olarak yakalayıp, başka yere nakletmek için helikopterlerin seçildiği iddiası doğru mu?



* Helikopterlerin 1200 kilometre mesafede bulunan Irak’taki üslerden yakıt ikmali yapmadan Suriye’nin Batı’sındaki noktaya ulaşması imkansız. Helikopterlerin nereden sevk edildiği, hangi güzergâhtan geçtikleri ve nereye döndükleri neden açıklanmadı?

TRUMP'IN KENDİNİ KURTARMA HAMLESİ

Bağdadi operasyonu, ABD iç kamuoyunda farklı yorumlandı. Kimi yazarlara göre, ABD Başkanı Trump’ın başı bir süredir azil tartışmaları sebebiyle dertte. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ukrayna’dan rakibi hakkında bilgi isteyen Trump’ın görevden alınması sürecini başlattı. Köşeye sıkışan Trump, Suriye’den çekileceklerini duyurdu. Bu da muhaliflerin “DEAŞ ile mücadele devam ederken çekiliyor” eleştirilerine yol açtı. Trump hem azil tartışmalarını unutturmak hem de “dünyanın en büyük terör örgütü lideri” diye tanıttığı Bağdadi’yi Suriye’den çekilirken bile imha edecek güçte olduğunu ispat etmek için operasyon yaptı. Harekâtla ilgili detayları paylaştığı açıklamasında Trump “Sızıntılar yüzünden Kongre’ye bilgi vermedim” diyerek kendisinin ipini çekmeye çalışan Nancy Pelosi’yi hainlikle suçladı. Bu arada önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde koltuğu sağlama aldı.

(Türkiye gazetesi)