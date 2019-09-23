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23 Eylül 2019 Pazartesi 17:11:26 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:13:45

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikatta, hava araçlarının kullanımıyla temsili hedeflerin imha edilmesi, rehine kurtarılması ve yaralıların tahliyesi gibi görevler icra edilecek.      

 Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.      

(AA)

 

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