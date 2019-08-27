Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı gerçekleştiriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.

Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.

(AA)