27 Ağustos 2019 Salı 09:54:46 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 09:57:17
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı gerçekleştiriyor
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla, bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı yapılacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de başlayacak tatbikatta üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.
Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mirastan men etmeye çalıştı! Prenses hukuk savaşına devam ediyor!
- İstanbul Valiliği'nden ''Kayıp Suudi kadın'' açıklaması
- İtiraf ettiler: Türkiye'ye büyük haksızlık yapıldı
- Dünyanın gözü bu görüşmede! Türkiye açısından çok ama çok kritik
- Rusya: Putin ve Erdoğan, MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35 savaş uçaklarını görecek