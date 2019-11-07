Türkiye-Azerbaycan 2020 askeri iş birliği faaliyet planı onaylandı

Başkent Bakü'de 5 Kasım'da başlayan 12'nci Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev'in eş başkanlığındaki toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin mevcut durumu ve yapılacak faaliyetler müzakere edildi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki 2020 askeri iş birliği faaliyet planı belirlendi ve buna ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Gürak ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Veliyev imza attı.

(AA)