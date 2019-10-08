Türkiye Arnavutluk maçı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanalda, şifreli mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Türkiye Arnavutluk mücadelesi Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında H grubundaki kritik mücadelelerden olacak. Maç, Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Arnavutluk maçının yayın saati ve kanalı belli oldu. Karşılaşma 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 21:45’te başlayacak.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye Arnavutluk mücadelesi, TRT1 ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK ADAY KADROSU ŞU ŞEKİLDE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).