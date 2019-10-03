Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Külliye'deki Yüksek İstişare toplantısının ardından partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Parti genel merkezindeki toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, “Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne karşı dünyanın gösterdiği bir sessizlik var. Cumhurbaşkanımız 'Bu cinayetin aydınlatılması için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim' demişti. Türkiye vicdan ve ahlak anlamında son derece ilkeli bir süreç yürütmüştür. En son BM konuşmasında da bu konuya değinmiştir” dedi. “Yürütülen soruşturmanın hukuk prensiplerine uygun olduğu söylenemez” diyen Sözcü Çelik, “Kasten öldürüldüğü, üst düzey kişilerin soruşturulması için önemli kanıtlar olduğu söylenmişti. Suudi Arabistan'daki soruşturma tamamen yetersizdi. Herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü. Türkiye bu soruşturmaya en güçlü katkıyı verdi. Bu meseleye sahip çıkmaya devam ediyoruz ” diye konuştu.