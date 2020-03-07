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07 Mart 2020 Cumartesi 00:01:51 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 00:02:23

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, yaşamını yitiren güvenlik görevlisi için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

Söz konusu intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

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