Türkiye, ABD'nin F-35 kararından sonra beklenen hamlesini yaptı

Bu kapsamda millî muharip uçak TFX’in çalışmalarına hız verilecek. Uçağın 2025 yılında ilk uçuşunu yapacağı, 2028’de ise hizmete gireceği belirtiliyor. Ancak savunma sanayii kaynakları askıya alınan F-35 projesinden Türkiye’nin tamamen çıkartılma ihtimaline karşı TFX’in daha erken bir tarihte motor çalıştırabileceğini ifade ediyor. TUSAŞ tarafından tasarım çalışması süren uçağın birebir modeli geçen ay Paris Air Show’da sergilenmişti. F-35’e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri TFX’e aktaracağı belirtiliyor. Ankara ayrıca, envanterdeki F-16 ve F-4 uçaklarının da modernizasyon çalışmalarıyla ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Millî muharip uçak TFX...

TUSAŞ/TAI’nin geliştirdiği TFX, Avrupa’nın en iyi savaş uçakları arasına girecek ve kademeli olarak F-16’ların yerini alacak. Türkiye ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak. Çift motorlu, radara karşı düşük görünürlüğü olan TFX, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyeti ile de dikkat çekiyor.

(Türkiye Gazetesi)