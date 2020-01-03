03 Ocak 2020 Cuma 16:17:26 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 16:32:51
Türkiye: ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP'li Düziçi Belediyesi'nden ilçeye 'ayak bastı' parası! Şoförler isyan etti, uygulama durduruldu
- İran'ın Ankara Büyükelçisi: Trump ve Pompeo çok erken sevindiler ama bu sevinçleri çok uzun sürmeyecek
- Koza-İpek davasında sona gelindi
- Dışişleri Bakanlığı bir yılda 2,2 milyon konsolosluk işlemi yaptı
- Kasım Süleymani'nin öldürülmesine Çin ve Rusya'dan tepki geldi: İtidal çağrısında bulunuyoruz