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08 Ocak 2020 Çarşamba 14:49:15 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:55:43

TürkAkım'da vanalar açılıyor! Bu proje enerji denklemini değiştirecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa ülkelerine gaz taşıyacak dev proje TürkAkım'ın vanalarını açtı. Enerji denklemini değiştirecek bu projenin açılış törenini İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, " Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde rekor kırıyoruz. 75 milyar dolarlık müteahhitlik işler yaptık. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar doları aştı." açıklamasında bulundu. AB-İran krizine değinen Başkan Erdoğan, "ABD ve İran'ın arasındaki gerilimden memnun değiliz. Bölgenin vesayet savaşları haline gelmesini istemiyoruz. Irak zaten zor dönemlerden geçmektedir ve bu durum Irak'ı daha çok zora sokmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rus gazının Türkiye ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya taşınacağı tarihi projenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin yaptı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

2020 senesinin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm dünya için esenlikler getirmesini diliyorum. Tüm dostlarımızın yeni yılını gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki işbirliğinin son nişanesi olan TürkAkım'ın açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir.

BİR SENE İÇERİSİNDE HATTI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik. Bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışını yapıyoruz.

15 MİLYON HANENİN DOĞALGAZ İHTİYACI KARŞILANACAK

Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ OLDU

400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. Ülkemizin çıkarlarına dayalı, kazan kazanın en güzel örneğidir. Her türlü sınamayı ülkemiz başarıyla atlatmıştır. Bu örnek işbirliği bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz.

Enerjinin İpek Yolu olarak görünen TANAP'ı Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması için hidrokarbon arama çalışmalarını yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Türkiye olarak gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık.

İki ülke arasındaki münasebetler 500 yıla ulaşıyor. İstiklal harbinde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutmak mümkün değildir. Soğuk savaş döneminde komşuluk hukukunun bozulmasına müsade etmemişlerdir. Sayın Putin'in güçlü iradesiyle ilişkilerimizde çok farklı ivme yakaladık. 300-400 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmimizde 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde rekor kırıyoruz. 75 milyar dolarlık müteahhitlik işler yaptık. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar doları aştı.

ABD ve İran'ın arasındaki gerilimden memnun değiliz. Bölgenin vesayet savaşları haline gelmesini istemiyoruz. Irak zaten zor dönemlerden geçmektedir ve bu durum Irak'ı daha çok zora sokmaktadır.

Ayrıntılar geliyor...

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım projesinin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım'ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz'in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor.

SADECE GEÇEN SENE TÜRK ORTAKLARIMIZ 24 MİLYAR METREKÜP GAZ ALDILAR

Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım'dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma.

İlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan'a ve Yunanistan'a sevk edilecek.

TÜM AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Rus doğal gazının Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye için değil birçok güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu etki edecek. Avrupa gaz piyasasının güvencesini sağlayacak. TürkAkım'ın inşaatında öncü teknolojiler uygulandı. Bu da gaz boru hattının güvenilir bir şekilde işletileceğine ve çevre dostu olmasına yardımcı olacak.

Boruların döşenme hızında bir rekor kırdık, günde 6 kilometre boru döşendi.

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

Yeni gaz sevkiyat güzergahı olan TürkAkım'ın açılışına katılanlar, sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu ortak projenin gerçekleştirilmesi, Karadeniz'in dibinde gaz boru hattının döşenmesiyle işbirliği adım adım gelişiyor.

SADECE GEÇEN SENE TÜRK ORTAKLARIMIZ 24 MİLYAR METREKÜP GAZ ALDILAR

Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldılar. Şimdi ise yeni bir güzergahtan TürkAkım'dan gelecek. Bu özel ve benzeri olmayan gaz ulaştırma sistemi. Denizin dibinden iki paralel hat döşendi. Her biri 16 milyar metreküplük kapasiteye sahip. Derinliği iki kilometreyi aşıyor, bu gerçekten hiç de kolay olmayan bir çalışma.

İlk hattan gelecek olan doğal gaz Batı Sibirya yataklarından geliyor. İkinci hattan gelecek olan doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlara, Bulgaristan'a ve Yunanistan'a sevk edilecek.

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