  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    283,0690
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı
İran Hazar Denizi'nde düğmeye bastı! Parola: Kalıcı Kuvvet ve Güvenlik İran Hazar Denizi'nde düğmeye bastı! Parola: Kalıcı Kuvvet ve Güvenlik
"Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye-Norveç ilişkilerine ciddi katkı sağlayacak" "Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye-Norveç ilişkilerine ciddi katkı sağlayacak"
2 gündür aranıyordu, bagajda bulundu, hastanede öldü 2 gündür aranıyordu, bagajda bulundu, hastanede öldü
Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı Yemen'in güneyinde iç savaş çıkabileceği uyarısı
Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren "göçmen" kararı Yunanistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren "göçmen" kararı
İngiltere'de parlamentoyu tatil kararı protesto edildi İngiltere'de parlamentoyu tatil kararı protesto edildi
'Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib'dir' 'Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib'dir'
Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü
Myanmar'da topçu ateşinde 5 sivil öldü Myanmar'da topçu ateşinde 5 sivil öldü
Başkan Erdoğan: Bir kaç haftaları kaldı uygulanmazsa gerisini onlar düşünsün Başkan Erdoğan: Bir kaç haftaları kaldı uygulanmazsa gerisini onlar düşünsün
Afrin'de, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü Afrin'de, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü
İstanbul'da dehşet! 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da dehşet! 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü
Rusya'dan Türkiye'ye Su-57 açıklaması Rusya'dan Türkiye'ye Su-57 açıklaması
Beyaz Saray’dan itiraf: Trump’ın, G7’de Çin’le telefon görüşmesi uydurmaydı! Beyaz Saray’dan itiraf: Trump’ın, G7’de Çin’le telefon görüşmesi uydurmaydı!
Bakan açıkladı: Tam 2.5 milyon! Bakan açıkladı: Tam 2.5 milyon!
Rusya İskender füzesini fırlattı! Rusya İskender füzesini fırlattı!
Çin iki yeni uydusunu yörüngeye gönderdi Çin iki yeni uydusunu yörüngeye gönderdi
Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi vatandaş sayılmadı Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi vatandaş sayılmadı
Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı: Zaman ve sabrımız yok Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı: Zaman ve sabrımız yok
Batman'daki korkunç cinayette ihmali bulunan 5 polis açığa alındı Batman'daki korkunç cinayette ihmali bulunan 5 polis açığa alındı
Emre Mor, Galatasaray taraftarlarından özür diledi Emre Mor, Galatasaray taraftarlarından özür diledi
La Gazzetta dello Sport'tan flaş iddia: Verona, Diagne'yi kiraladı La Gazzetta dello Sport'tan flaş iddia: Verona, Diagne'yi kiraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:14:19 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:32:06

Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nın kapanış gününde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın Aksaray semalarındaki gösterisini izlemek isteyen yaklaşık 20 bin kişi Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Stadyumu'nu doldurdu.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu beğeniyle izleyen vatandaşlar, ekibin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti.

Gösteriyi, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Enver Dinçer, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile çok sayıda vatandaş izledi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ